Педофилов хотят сажать пожизненно

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Педофилов предлагают осуждать на пожизненное заключение. Такой законопроект рекомендовал к принятию комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Вопрос сексуальных преступлений в отношении детей актуален и для Приамурья – в 2017 году в области возбудили более 100 уголовных дел.

Авторы инициативы: глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый вице-спикер Иван Мельников, а также вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Лебедев, сообщает «Российская газета».

Давать пожизненное заключение за сексуальные преступления в отношении детей до 14 лет собираются, если это повлекло тяжкие последствия для жизни и здоровья подвергшегося насилию ребенка. Сейчас за растление ребенка до 14 лет преступнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Еще одно нововведение – сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия. По словам Ирины Яровой, это делается из-за «высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже».

Законопроект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Документом впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками. Также это относится к учителям и прочим лицам, несущим обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, пояснила Яровая. Также законопроектом впервые предусматривается и ответственность за укрывательство тяжких преступлений против детей.

Согласно данным амурского следственного управления, по половым преступлениям в отношении детей в Амурской области в 2017 году было возбуждено 113 уголовных дел. 15 уголовных дел было возбуждено по статье «Изнасилование», 37 – «Иные действия сексуального характера», 61 – «Развратные действия» и «Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Три случая развратных действий сексуального характера было зафиксировано в отношении детей в возрастной группе от года до пяти лет. В отношении детей от 6 до 10 лет было совершено 1 изнасилование, 13 случаев иных действий сексуального характера.

Маленькие амурчане в возрасте от 11 до 14 лет четыре раза подвергались изнасилованию, в отношении 16 детей были совершены иные действия сексуального характера, а также было 25 случаев раннего вступления в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

В возрасте от 15 до 17 лет – трое подверглись изнасилованию, двое иным действиям сексуального характера, 28 человек вступили в раннюю половую связь.

Большинство пострадавших от года до 17 лет – девочки – 90 человек.