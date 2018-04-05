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5апреля
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В пяти школах Свободненского района нарушались правила пожарной безопасности

В пяти школах Свободненского района нарушались правила пожарной безопасности
Фото: voadm.spb.ru

Свободненская городская прокуратура проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности в школах. В результате в пяти школах Свободненского района ведомство выявило нарушения.

Недостатки были обнаружены в Нижнебузулинской средней общеобразовательной школе, Черновской средней общеобразовательной школе, Юхтинской средней общеобразовательной школе, Москвитинской средней общеобразовательной школе и Устьперской основной общеобразовательной школе.

Установлено, что в этих учреждениях не обеспечивается своевременная перезарядка огнетушителей, двери лестничных клеток не имеют уплотнения в притворах, эксплуатируются удлинители с видимыми повреждениями, не обеспечено проведение проверки работоспособности противопожарных дверей. Среди других недостатков – не осуществляется своевременная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, пожарные рукава не присоединены к пожарному стволу, не проведена своевременная перекатка пожарных рукавов, дверь второго эвакуационного выхода из спортивного зала закрыта на ключ.

Для устранения этих нарушений Свободненский городской прокурор внес в адрес директоров школ представления. Сейчас они находятся на рассмотрении. Кроме того, прокурор добился административного наказания для должностных лиц этих пяти школ – в виде предупреждения, сообщает прокуратура Амурской области.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Свободненской городской прокуратуры.

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#закон #пожары #школа

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