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Солнечный весенний день: прогноз погоды в Приамурье на 5 апреля

Солнечный весенний день: прогноз погоды в Приамурье на 5 апреля
Фото: aroundpet.ru

В Амурской области 5 апреля будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура поднимется до плюс 5, местами на севере столбики термометров понизятся до минус 5.

В Благовещенске в этот день будет солнечно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Его порывы составят 12-17 метров в секунду. Термометры покажут 2…4 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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