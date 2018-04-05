Дети из приемных семей прочтут стихи амурских поэтов

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Министерство социальной защиты населения Амурской области объявило конкурс поэтической декламации среди детей из замещающих семей. Читать стихи амурских поэтов будут приемные дети в возрасте от 3 до 17 лет.

Конкурс «Дети читают стихи амурских поэтов» посвящен празднованию 160-летия Амурской области. Творческие работы в виде видеороликов, на которых ребенок или группа детей из одной семьи читают стихотворения амурских поэтов, принимаются на конкурс с 1 апреля по 15 июня текущего года.

Участники конкурса должны разместить видеоролик на YouTube и прислать ссылку на видеоролик с сопроводительным письмом на адрес электронной почты: amurstihi@mail.ru. Сотрудники службы по сопровождению замещающих семей помогут ребятам и их родителям подготовиться к конкурсу и разместить творческие работы.

Итоги конкурса до 1 июля 2018 года подведет экспертная комиссия. Дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса можно получить по телефону: (4162) 200-269.