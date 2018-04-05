Россиянам разрешили собирать валежник: обзор прессы

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Госдума хочет отзеркалить закрытие русских школ в Латвии; между КНР и США ведутся торговые споры; в Германии тестируют форму для беременных женщин-военнослужащих. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» рассказывает о тех мерах, которыми Госдума предлагает ответить на закрытие русских школ в Латвии. Например, традиционно запретят шпроты.

Еще пишут о том, что гражданам страны разрешат собирать в лесу валежник без специального на то разрешения. Правда, только со следующего года. Госдума-таки соизволила принять на эту тему закон. «Просто радуется сердце, что сегодня она (инициатива) наконец-то будет принята в третьем чтении», – сказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, согласно принятому закону валежник будет выведен из категории древесины. «Это значит, его можно будет свободно собирать для отопления своих домов. Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии. Мы, фактически без бюджетных затрат, обеспечим очистку леса. А значит, его дальнейшее восстановление в случае его очистки от валежника», – добавил он.

Не знаю, случайно или нет, но в момент прочтения заметки в моем мозгу пронеслось слово «дурдом».

Также в номере

Еще пишут о том, что депутаты Госдумы (вот попались же на язык!) готовят предложения об ужесточении безопасности торговых центров. Одна из инициатив – запрет на размещение кинотеатров и игровых зон на верхних этажах. Что означает, по сути, перестройку всех ныне существующих ТРЦ.

Ну а еще рассказывается о том, что телеведущий Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК. Андрей Кондрашов – это тот самый журналист, чей фильм про президента Путина демонстрировался по ТВ раз 15 во время предвыборной кампании. Может и меньше, но впечатление создавалось именно такое. Вообще, после такого фильма можно было назначить и не замом, а генеральным. Впрочем, у генерального, наверное, свои заслуги.

Полный абзац

Раскрываем «Аргументы неделi». И здесь про Госдуму. Ну как пройти мимо заголовка передовицы: «Эротические сны в Госдуме»?! Оставив статью для прочтения вечером, перехожу к заметке о том, что между США и КНР началась настоящая торговая война, что на руку России: китайцы переориентируются на поставки отдельных видов продовольствия из нашей страны.

А еще есть заметка о том, что американцы, возможно, заморозят в США российские активы (то есть произойдет то, о чем предупреждали как видные экономисты, так и простые обыватели). И наша страна потеряет сотни миллиардов долларов. Придется повышать налоги.

Напишут же такое

В газете «Труд» прочел о том, что жительница маленькой деревни Талдыкино в Орловской области внезапно узнала, что больше десяти лет являлась владельцем московского ломбарда. Ломбард этот проштрафился и к женщине карающим мечом Фемиды явились судебные приставы. Ужасающая бедность крестьянки суровых приставов не убедила, что это конкретная подстава. Как вышло, что паспортные данные Татьяны Матюниной попали в руки мошенников, организовавших фирму на ее имя, и как ей теперь быть – не говорится.

Очень интересно

В сегодняшней «Амурской правде» я выделил для себя материалы Яны Колоды и Анны Дёровой. Яна рассказала о знаменитой харбинской балерине с амурскими корнями Нине Чехович (она же – Марон). Интересная, сложная судьба человека. Интересный материал.

Анна взяла интервью у популярного кулинара, участницы шоу «Адская кухня» Татьяны Улановой. Теперь я знаю, чем меня буду кормить в аду. Теперь мне ад не страшен.

Ну, а о том, что с дешевыми билетами до Москвы нас всех «прокинули», вы знаете и сами. Пожелал бы ответственным за этот процесс адовых мук, да узнал из предыдущей статьи, что ад не страшен. На том и перехожу к исполнению финального аккорда.

На посошок

Напоследок еженедельник «Мир новостей» рассказал о том, что министерство обороны Германии тестирует военную форму, предназначенную специально для беременных женщин-солдат. Среди всего прочего предусмотрен просторный бронежилет, более мягкая и более легкая обувь, чтобы не сбивать ноги во время атаки. Издание сообщает, что беременными являются около 2 процентов женщин, служащих в вооруженных силах страны.

И порадовавшись за организацию военной подготовки в бундесвере, заканчиваю обзор.