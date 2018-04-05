Тело женщины нашли на месте пожара в Свободном

Вечером 4 апреля в Свободном горел дом на частном подворье. На месте пожара было обнаружено тело женщины1964 года рождения

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, горел дом, расположенный по адресу: улица Ударная, 38. Сообщение о происшествии поступило в 21:13. Пожарные прибыли на место в 21:21. На момент их прибытия дом горел изнутри по всей площади. В 21:31 открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара дом был поврежден изнутри по всей площади. Пожарные не дали пламени перекинуться на соседние дома.

Видео: vk.com/svbnews