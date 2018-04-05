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В Свободном пропала 19-летняя девушка

В Свободном пропала 19-летняя девушка
Фото: gzt-sv.ru

Полиция Свободного разыскивает без вести пропавшую жительницу города Валентину Мирзаеву. 19-летняя девушка вечером ушла из дома и не вернулась, пишет Gzt-sv.ru.

Горожанка ушла из дома по адресу: Свободный, улица Станиславского, 1/1. Это произошло 30 марта в 22 часа. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 19 лет, среднего телосложения, рост 150-154 сантиметра, волосы темно-русые, стрижка каре.

Была одета в светло-серую кофту, белое платье с черными вставками по бокам в районе карманов, желтые капроновые колготки, черные сапоги на низкой платформе.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валентины Мирзаевой, просят сообщить в МО МВД России «Свободненский» по адресу: улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12 или по телефонам: 02, 5-57-01, 5-54-13, 8-962-293-78-52. Конфиденциальность гарантируется.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Yany

    Yany
    2 часа назад

    Очередная шаболда, найдется через недельку

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