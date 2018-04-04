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В Москве случился пожар в торговом центре: один человек погиб

В Москве случился пожар в торговом центре: один человек погиб
Фото:http://tass.ru

4 апреля в Москве произошел пожар в шестиэтажном здании, которое занимает торговый центр «Персей для детей». Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. ЧП было ликвидировано в течение нескольких часов, пишет ТАСС.

Загорелся склад с игрушками на четвертом этаже. Часть посетителей, отрезанных дымом, эвакуировали по спасательной лестнице из переходной галереи, соединяющей ТЦ с другим зданием. Штатно сработала система дымоудаления. Всего из здания эвакуировано 300 человек, сообщает информированный источник «Интерфакс».

Он также добавил, что из-за сложной планировки пожарным проблематично было добраться до очага возгорания.

По сообщению источника ТАСС, один из пострадавших, эвакуированный из горящего здания работник ТЦ, скончался в машине скорой помощи.

Кроме того, пострадали шестеро пожарных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 109 и 293 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

Торговый центр находится в доме 28 на Малой Семеновской улице. На четвертом этаже расположены игровая зона, парикмахерская и студии для детей.

Ранее, 25 марта, произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них — дети, пришедшие на киносеанс. Ведется расследование по трем уголовным статьям, задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность. После трагедии губернатор области Аман Тулеев подал в отставку.

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#пожары

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