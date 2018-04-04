Благовещенские предприниматели третьи сутки не могут выехать из Хэйхэ

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Обновлено: 21:46



В Хэйхэ третьи сутки находятся предприниматели из Благовещенска и Благовещенского района. Амурчане несколько дней назад повезли в КНР сою, но, разгрузившись, не смогли вернуться обратно. Около 250 большегрузов ожидают отправки в РФ. Ситуацию прокомментировало министерство ВЭСТиП.

«Мы везли сою, приехали, выгрузились, хотели сразу уехать, но не смогли. Выпускают только китайские автомобили и новую китайскую спецтехнику. Сегодня ушло первым списком 30 автомобилей китайских и 4 русских, вторым списком ушло 18 китайских авто и 12 русских, третьим списком ушли 22 китайские машины и три русские. У нас тут 250-300 автомобилей в ожидании выезда, а они по 30 машин выпускают в день. Вот и представьте, сколько нам еще ждать», – рассказал благовещенец Андрей.

Со слов мужчины, обычно задержки на китайской стороне составляют максимум сутки, теперь же неизвестно, сколько еще дней им предстоит провести в Хэйхэ. Благовещенец рассказывает, что дозвонился в благовещенскую администрацию, там пообещали помочь, но до сих пор ничего не изменилось.

«Просто конец навигации, и китайская компания выпускает только китайские автомобили. Они нам на таможне говорят, что люди из Китая должны уехать первые», – поделился предприниматель.

Корреспондент Амур.инфо передал информацию в министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

В ведомстве прокомментировали, что 30 марта и 3 апреля министерство ВЭСТиП области получило обращения одного из крупных амурских экспортеров о случаях задержки в выпуске транспортных средств данной компании с пункта пропуска Хэйхэ. Речь шла о порожних грузовых машинах, которые осуществляли поставки сельхозпродукции в КНР. В среднем простой составлял от 2 до 4 суток.

Одновременно в адрес правительства области обратилось Народное правительство Хэйхэ с информацией о наличии большого объема грузов, которые планируется поставить в Россию через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ до завершения эксплуатации понтонного моста.

Подобные ситуации, отмечают в министерстве, иногда возникают незадолго до завершения перевозок по понтонному мосту. Это связано со стремлением участников ВЭД двух стран обеспечить максимальный объем поставок продукции в силу сезонного характера транспортного сообщения. При этом не всегда учитываются заданные параметры пропускной способности пунктов пропуска. Так, в текущем году, исходя из погодных условий, перевозки по понтонному мосту будут осуществляться еще в пределах недели (окончательное решение будет принято по согласованию российской и китайской сторон). Фактически грузовые перевозки возобновятся только через месяц – в первой декаде мая.

Министерство ВЭСТиП области уже обратилось в Портовую канцелярию Народного правительства Хэйхэ с просьбой – при выпуске транспортных средств с территории КНР придерживаться принципа паритетности и очередности, независимо от их государственной принадлежности. Кроме этого, 3 апреля сотрудник министерства выезжал на грузовое направление пункта пропуска Хэйхэ для мониторинга ситуации.

4 апреля на площадке правительства области состоялось оперативное совещание с участием представителей государственных контрольных органов, хозяйствующих субъектов и профильных министерств. По итогам выработаны предложения по мерам, которые будут направлены на нормализацию ситуации.

Вопрос остается на контроле регионального правительства. В случае возникновения вопросов на территории КНР компании могут обратиться в министерство ВЭСТиП области по телефону: 22-44-17.

В первые числа апреля ежедневно из Хэйхэ в Благовещенск выпускалось около 100 единиц транспортных средств, при этом половина из них – это российский транспорт. В целом только в марте через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ оформлялось в среднем до 190 единиц, что примерно на 30 % больше заданной пропускной способности грузового направления пункта пропуска Благовещенск, добавили в министерстве.