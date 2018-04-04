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Российский блогер Варламов назвал Благовещенск никаким

Российский блогер Варламов назвал Благовещенск никаким

Журналист и путешественник Илья Варламов, побывавший на днях в Благовещенске, выложил на сайте блог о своем визите в областной центр Приамурья. «Благовещенск: типичная Россия и отель, где рискнул остановиться Путин» – так озаглавил известный российский блогер свой пост.

Рассказ о посещении Благовещенска Илья Варламов начал с отеля, в котором остановился. Впечатления от него у блогера остались не самые приятные. Единственное, что поразило гостя, – фотография на стене. На снимке запечатлен Владимир Путин и персонал отеля.

«Да, Путин останавливался в этом отеле. Жил в том же номере, что и я.... Спал на той же кроватке... Кстати, кровать жутко неудобная… Я никогда бы не подумал, что Путин мог останавливаться в таком отеле... Дыра же натуральная!» – написал Варламов.

Такой же «дырой» оказался для гостя и сам город. Блогер отметил, что возвращаться в Благовещенск не хочется. «Даже не могу сказать, хорош он или плох: он просто никакой. Совершенно не отличается от среднестатистического российского города. В Благовещенске нечего делать, не на что смотреть, по нему не хочется гулять», – высказался журналист.

Не обошел блогер и тему соседства Благовещенска с Хэйхэ. Варламов назвал оба города малоинтересными, если их рассматривать отдельно друг от друга. «Но из Благовещенска и Хэйхэ, стоящих на противоположных берегах Амура и непохожих друг на друга, получается довольно любопытный дуэт. Его интересно изучать, чем мы вскоре и займёмся. В ближайшее время будет много сравнений того, как живёт китайский Хэйхэ и российский Благовещенск. Что плохого и что хорошего есть у них, а что у нас», – подытожил блогер.

Кстати в Хэйхэ Илья Варламов попал в неприятности. О них он также подробно рассказал в интернете. Илья вызвал подозрение сотрудников службы безопасности тем, что фотографировал районы города.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    плюсую

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    да это уже было

  • епрст

    епрст
    2 часа назад

    АИ вы подогреваете интерес. Кто-такой блогер Илья Варламов-чмо зачуханное. Еше и мастер класс здесь проводил.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Не зря население уезжает из Благовещенска,наверное он прав,со стороны виднее,мы привыкли...к никакому.

  • full

    full
    2 часа назад

    Rak900

    плюсую



    Тоже плюсую - никакой. Варламов.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    2 часа назад

    Так и есть.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    ну да

    мыжнеМосква

    но он никогда не задумается,откуда в Москве все то,что есть

    а вот из таких провинциальных городков,ибо куда не ткни-все под Москвой

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    но все же мне больше по душе такие спокойные городки,чем мегаполисы вроде столицы

    а блохеру

    да хрен знает,может ему гейклубов не хватает

    массквичи

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Это он еще в Шимановске (и севернее) не был!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    И правда режет слух и злобой сверху накрывается!Так для кого мы сторожим всё ЭТО!!!

  • Paradoxx

    Paradoxx
    2 часа назад

    Благовещенск дно и все это знают,но все равно упорно не хотят это признавать)Что есть в Благе? Набка?Первомайский парк?ТЦ Острова? Владимирские озера летом? Зачуханная Зея и Амур ?

  • епрст

    епрст
    2 часа назад

    Paradoxx -Ты еще здесь?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    мы живем в провинции, это логично что мы дно чему тут удивляться

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    правители никакие-только о себе родимых радеют

  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    неуверенные людишки заскулили )))))) кто такой Варламов и какого он на Амурскую осень не приезжает и в хэйхе не катается с московским бомондом??? варламов это чучело для которого россия не чужда , а вот заграница это дааааа обычное чучело восставшее в период блогерства

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    Kaisla-Вот кто такой блогер Илья Варламов-чмо зачуханное. Еше и мастер класс здесь проводил.

  • ИванЛи

    ИванЛи
    1 час назад

    Илья Варламов является автором проекта «Городские проекты», деятельность которого направлена на изучение проблем и улучшений условий городов России. Он не оскорбляет и не критикует местных жителей. Он просто говорит о городе.

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    удален

  • Мавр1

    Мавр1
    1 час назад

    Парадокс!!!! Ты прав. Город как старое тухлое болото, со своми тупорылыми методами новостройки. Строят кто как может или хочет. Каждый отдельный дом называют Жилой комплекс!!! Позор жилой, а не комплекс. По ходу кто то просто не понимает значение слова КОМПЛЕКС!!!!! Достопримечательностей- (я задумался....) одна---Набережная. Всё!!! болше не начто посмотреть. Троговые центры - это убогое зрелище, их уже больше чем надо раза в два, а то и три. Владимировские озера засрали так что на помойках города стало чище. Как бы то ни было, но признавать город застойным всё таки приходится. Обидно и стыдно. Градостроительное министерство ( или что там- контора) просто за деньги разрешает всё что угодно. Центры, базы, авто магазины - дилеры и т.п. - это только засирает облик города!!!

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Так если реально Колхоз че говорить то ? Благовещенск сельпо! А все что вокруг него Амур Обл вообще просто мрак конкретный реально Фу и позор правительству что сидят и протирают штанишки

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Он про все города так пишет. Даже фразы одни и те же. Приехал на пару часов, пофотал навоз, выложил.

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад



    «Да, Путин останавливался в этом отеле. Жил в том же номере, что и я.... Спал на той же кроватке... Кстати, кровать жутко неудобная… Я никогда бы не подумал, что Путин мог останавливаться в таком отеле... Дыра же натуральная!» – написал Варламов.



    Варламов ты д..............б, Великие люди всегда были из народа и им не привыкать к трудностям быта.

    «Я не князь, дворец не нужен»

    Как только мы сели в «Виллис», началась гонка, которую я сейчас не повторил бы. Сперва за рулем сидел я, а потом Фомичев. Полевые дороги сами по себе плохие, да к тому же там прошли войска и танки. И, несмотря на это, мы ехали не более 40 минут. Быстро нашел в лесу домики, к счастью, там осталась фронтовая ВЧ-станция. Вызвали девушек со ст[анции] ВЧ-связи, и они соорудили кровать с соломенным матрасом и подушкой тоже из соломы для т. Сталина. Штаб фронта, продвинувший[ся] вперед, всю мебель и кровати вывез с собой. Остались железная кровать, которую девушки забрали себе, а нам дали поприличнее. Собрал я два стула. Девушкам сказал, чтобы вымыли полы, а сам поехал навстречу. Выехал из лесу на дорогу, чтобы не пропустить их, а сам стал бриться из лужи.

    Только умылся, смотрю - идет «Паккард», а грузовика с вещами нет. Выхожу на дорогу, подымаю руку и командую: «Стой!» Вышел Сталин, я ему начал рассказывать, что военные все вывезли с собой. Он посмотрел на меня и говорит: «А что я, князь, что ли, мне не дворец нужен».

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Шимановского между Октябрьской и Красноармейской подтверждение села в городе Б

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    Мавр1 -предложи торгованому городу лучшую идею

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    Paradoxx .Мавр1. Премио-просто боты.

  • Paradoxx

    Paradoxx
    1 час назад

    Ах да забыл,у нас же есть памятник казакам,стальной бык и белый медведь на ОКЦ.Еще есть хм..что же тут еще есть..мухинка,колосок,и василек(санатории красивые исключительно природой и свежим воздухом).Все.Хотя нет,на выходных я могу сходить в один бар единственный нормальный бар, или в дк профсоюзов на фильмец.Прекрасно.

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    Paradoxx-ух ты ты еще не уехал.?

  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    так что же вы все тут бедолаги прозябаете ??? идите открывайте для себя новые миры )))) аааа денег нет ну тогда сидите и не воняйте дальше про родной Благовещенск нищеброды )))) а то им Благовещенск дерьмо, им лучше подавай клиника весенняя

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    Paradoxx-что ты серешь-где живешь.? У тебя дома такой-же срачь, как в благе?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    серый скучный город

  • Paradoxx

    Paradoxx
    1 час назад

    Молодой человек епрст,я вырос с того возраста,чтобы тут с вами с пеной

    у рта вести диалог, не нужно так злиться и агрессировать.Я вырос тут и

    очень люблю этот город, да он хороший, классный, тихий и спокойный.Но это

    не отменяет его серость и убогость. Убогий-на сколько я знаю, это не плохой ,это что-то типа у бога за спиной

    (наверное)

    Это наверное плохое сравнение но все же:

    У вас есть (упаси бог) ребенок инвалид. Вы не можете его не любить но все же он инвалид. И

    останется таким навсегда. Понимаете о чем я? Что бы вы не делали ,массажи ,операции ,лечение за границей и тд

    он все равно не будет здоровым. Так и тут. В Благовещенске скорей поставят еще три памятника казакам и поставят второго железного быка, чем откроют нормальных бассейн (например) или планетарий .Про золотую милю думаю не нужно рассказывать?

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Благовещенск нормальный средний городок, удобный для жизни, со своей фишкой Китаем через речку, только в него надо больше денег вкладывать. Китай в приграничные города вкладывает много денег, у нас последнее вытягивают, и потом приезжают московские блогеры и называют наш город никаким

  • Allenga

    Allenga
    33 минуты назад

    Вот если бы научились эффективно использовать фишку трансграничного положения, и город стал бы интереснее. Но для этого мозги менять надо, открывать доступ к Амуру, а не запечатывать семью замками. Хоккейный матч на льду -это уже круто, еще бы лыжню на Амуре,сплавы.

  • НЭПman

    НЭПman
    33 минуты назад

    Быдло Московское! Давно ли консервные банки снял с ног?

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