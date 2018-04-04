Российский блогер Варламов назвал Благовещенск никаким

Рассказ о посещении Благовещенска Илья Варламов начал с отеля, в котором остановился. Впечатления от него у блогера остались не самые приятные. Единственное, что поразило гостя, – фотография на стене. На снимке запечатлен Владимир Путин и персонал отеля.

«Да, Путин останавливался в этом отеле. Жил в том же номере, что и я.... Спал на той же кроватке... Кстати, кровать жутко неудобная… Я никогда бы не подумал, что Путин мог останавливаться в таком отеле... Дыра же натуральная!» – написал Варламов.

Такой же «дырой» оказался для гостя и сам город. Блогер отметил, что возвращаться в Благовещенск не хочется. «Даже не могу сказать, хорош он или плох: он просто никакой. Совершенно не отличается от среднестатистического российского города. В Благовещенске нечего делать, не на что смотреть, по нему не хочется гулять», – высказался журналист.

Не обошел блогер и тему соседства Благовещенска с Хэйхэ. Варламов назвал оба города малоинтересными, если их рассматривать отдельно друг от друга. «Но из Благовещенска и Хэйхэ, стоящих на противоположных берегах Амура и непохожих друг на друга, получается довольно любопытный дуэт. Его интересно изучать, чем мы вскоре и займёмся. В ближайшее время будет много сравнений того, как живёт китайский Хэйхэ и российский Благовещенск. Что плохого и что хорошего есть у них, а что у нас», – подытожил блогер.

Кстати в Хэйхэ Илья Варламов попал в неприятности. О них он также подробно рассказал в интернете. Илья вызвал подозрение сотрудников службы безопасности тем, что фотографировал районы города.