Не все благовещенские ТРЦ готовы к переносу детских зон на нижние этажи

По мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, если детские центры расположить на нижних этажах зданий, то это убережёт юных посетителей от гибели в случае пожара. Идею поддержали родители.

«Будет лучше в связи с последними событиями. И выход будет ближе, да и с маленькими детками на верхних этажах не очень удобно. Первый, второй этаж максимум, будет удобнее и безопаснее», – поделилась родительница Екатерина Колмыкова.

Соответствующий закон в Госдуме хотят принять уже весной. Но изменения затронут не всех. Например, в благовещенских «Островах» детский парк развлечений находится на втором этаже, что допускается новыми правилами. В других торгово-развлекательных центрах Благовещенска, как правило, игровые комнаты располагаются на 4-5 этажах, например, в «Реале». Что будут делать в этой ситуации, пояснить журналистам здесь отказались.

В торгово-развлекательном центре «Мега» на пятом этаже находится один из старейших детских развлекательных центров. Сейчас он закрыт на реконструкцию, рассказали в администрации здания и объяснили – пока нововведения не приняты, о переносе развлекательного центра там не задумываются.

А вот в «Ледяном» рассматривают возможные варианты решения проблемы. Игровая комната в этом центре находится на четвёртом этаже. А торговые отделы на первом и втором, причём некоторые – в собственности у предпринимателей.

«В данном случае мы не можем собственников или арендаторов, с которыми заключены договоры, попросить расстаться. Если мы подойдём к собственнику или арендатору и скажем – переезжайте, пожалуйста, на четвёртый этаж, они скажут – мы не можем. Тогда мы встанем в безвыходную ситуацию и вынуждены будем закрывать эти детские площадки», – прокомментировал представитель торгового центра «Ледяной» Марат Мкртчян.

Переезд детского центра может ударить по карману предпринимателей. Ведь, по задумке маркетологов, покупатели, поднимаясь на верхние этажи, должны по пути потратить деньги в отделах ниже.