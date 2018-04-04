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4апреля
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сегодня, 20:06 2

Не все благовещенские ТРЦ готовы к переносу детских зон на нижние этажи

Не все благовещенские ТРЦ готовы к переносу детских зон на нижние этажи

Трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» побудила депутатов задуматься о детской безопасности. Теперь игровые комнаты для детей в ТРЦ хотят перенести на нижние этажи. Такой законопроект готовятся принять в Государственной думе. Между тем не все благовещенские торговые центры готовы к таким переменам.

По мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, если детские центры расположить на нижних этажах зданий, то это убережёт юных посетителей от гибели в случае пожара. Идею поддержали родители.

«Будет лучше в связи с последними событиями. И выход будет ближе, да и с маленькими детками на верхних этажах не очень удобно. Первый, второй этаж максимум, будет удобнее и безопаснее», – поделилась родительница Екатерина Колмыкова.

Соответствующий закон в Госдуме хотят принять уже весной. Но изменения затронут не всех. Например, в благовещенских «Островах» детский парк развлечений находится на втором этаже, что допускается новыми правилами. В других торгово-развлекательных центрах Благовещенска, как правило, игровые комнаты располагаются на 4-5 этажах, например, в «Реале». Что будут делать в этой ситуации, пояснить журналистам здесь отказались.

В торгово-развлекательном центре «Мега» на пятом этаже находится один из старейших детских развлекательных центров. Сейчас он закрыт на реконструкцию, рассказали в администрации здания и объяснили – пока нововведения не приняты, о переносе развлекательного центра там не задумываются.

А вот в «Ледяном» рассматривают возможные варианты решения проблемы. Игровая комната в этом центре находится на четвёртом этаже. А торговые отделы на первом и втором, причём некоторые – в собственности у предпринимателей.

«В данном случае мы не можем собственников или арендаторов, с которыми заключены договоры, попросить расстаться. Если мы подойдём к собственнику или арендатору и скажем – переезжайте, пожалуйста, на четвёртый этаж, они скажут – мы не можем. Тогда мы встанем в безвыходную ситуацию и вынуждены будем закрывать эти детские площадки», – прокомментировал представитель торгового центра «Ледяной» Марат Мкртчян.

Переезд детского центра может ударить по карману предпринимателей. Ведь, по задумке маркетологов, покупатели, поднимаясь на верхние этажи, должны по пути потратить деньги в отделах ниже.

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#дети #жизнь #закон #пожар в Кемерове #пожары #российская власть

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Комментарии
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  • Жэка

    Жэка
    31 минута назад

    Вообще-то, эта норма действует уже с 2010-го года:

    СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009

    5.42 ....В торгово-развлекательных комплексах и центрах следует предусматривать комнату матери и ребенка из расчета одно место на 1000 покупателей (посетителей), оборудованную пеленальным столом, душевым поддоном, унитазом и умывальником. Детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода.

  • гусеница

    гусеница
    22 минуты назад

    Деньги зарабатывать готовы, а обеспечивать безопасность нет... . Будет закон - запретят, несмотря на их "готовность."

    С уважением

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