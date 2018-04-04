В Шимановском районе более 200 человек борются с природными пожарами

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На территории Шимановского района в настоящий момент действует 10 природных пожаров, один из которых уже ликвидирован. Еще три планируют потушить к вечеру 4 апреля.

К тушению привлечена группировка из 184 человек (парашютно-пожарная служба, десантно-пожарная служба, лесоохрана и государственная противопожарная служба). Сегодня к огнеборцам присоединились еще 37 человек групп оперативного реагирования из Серышевского, Ивановского, Белогорского и Ромненского районов.

Быстрое тушение лесных пожаров усложняют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и степной пал с возгоранием сухой растительности. Скорость распространения огня при таких погодных условиях – до 10 километров в час.

Люди добираются до мест возгораний на вездеходах и автотранспортом. В полях высота горения растительности до 2 метров, что делает невозможным обычное фронтальное тушение. Приходится тушить огонь с помощью создания опорных полос и с применением естественных рубежей типа дороги или водоема. Помощь в тушении пожаров оказывают самолет и вертолет «Амурской авиабазы»: Ми-8 занимается переброской группы к месту тушения и обслуживанием пожара, самолет Ан 2 координирует работу групп тушения и мониторит лесопожарную обстановку с воздуха.

Основная задача объединённой группировки – не допустить перекидывания огня на населенные пункты и объекты экономики, а также пресечь его распространение на обширные территории.

С начала недели в Шимановске и Шимановском районе идет массовая разъяснительная работа: проводятся сходы граждан, ежедневное патрулирование, сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорителя проводят оповещение о введении особого противопожарного режима, о недопущении нарушений правил пожарной безопасности, о запрете разжигать костры и выжигать сухую растительность. Все природные пожары в Шимановском районе возникли по вине человека.

В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.