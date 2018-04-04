«Гоголь. Вий», «Жажда смерти», «Винчестер»: кинопремьеры недели

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На этой неделе благовещенцам покажут шесть кинопремьер. В кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы: «Жажда смерти», «Гоголь. Вий», «Винчестер», «Девушки и танки», «Операция "Шаровая молния"», «Белль и Себастьян». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках кино.

Жажда смерти

Фильм от режиссера «Бесславных ублюдков». Пол Керси – хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.

Режиссер: Элай Рот. Актеры: Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу, Камила Морроне.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Гоголь. Вий

Российский фильм в жанре детектив режиссёра Егора Баранова по мотивам произведений Николая Гоголя. Продолжение фильма «Гоголь. Начало». Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Режиссер: Егор Баранов. Актеры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова.

Фильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, ОКЦ, «Харбине».

Винчестер

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается, и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

Режиссеры: Майкл Спириг, Питер Спириг. Актеры: Хелен Миррен, Сара Снук, Джейсон Кларк.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

Девушки и танки

В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах. Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет — танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки. А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не всё гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут ещё во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент — бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати!

Режиссер: Цутому Мидзусима. Актеры: Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки.

Мультфильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова» и ДК Профсоюзов.

Операция «Шаровая молния»

В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения…

Режиссер: Жозе Падилья. Актеры: Розамунд Пайк, Даниэль Брюль, Эдди Марсан, Бен Шнетцер.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова»

Белль и Себастьян

Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы Второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту. Лишь маленький мальчик сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придётся вдвоём пережить.

Режиссер: Николя Ванье. Актеры: Феликс Боссюе, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож.

Посмотреть фильм можно в ДК Профсоюзов.

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