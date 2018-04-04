Большая реконструкция парка Дружбы начнется в мае

В мае в парке Дружбы должны начаться подготовительные работы перед началом большой реконструкции. Преображение коснется северной части парка – той, что находится ближе к православному храму.

Парк Дружбы стал лидером голосования среди семи городских территорий в рамках проекта благоустройства «Городская среда». Что нужно там изменить, решают совместно благовещенские власти и общественность.

Этот парк как символ российско-китайских отношений появился в микрорайоне Благовещенска летом 1995 года. С тех пор изменения коснулись его только в 2012 году: территорию передали Общественно-культурному центру, и место для отдыха стали восстанавливать – сделали водопад, велодорожки, ограждения, установили лавочки, восстановили пруд.

Весной парк ждут очередные перемены. С эскизом проекта благоустройства горожане могли познакомиться на сайте администрации. Благовещенский урбанист Игорь Кольцов не согласен с тем проектом, который предложили городские власти. На плане нет китайских пагод – зданий в китайском стиле, которые считают достопримечательностями Благовещенска. Благовещенец предположил, что строения собирались снести.

«Сам парк имеет какой-то свой окрас в виде китайских домиков, имеет свой колорит, и этот колорит пытаются изменить, что делать абсолютно нельзя. Парк находится в очень хорошем состоянии, мне кажется, в него нужно вдохнуть жизнь путем мероприятий, привлечения сюда жителей, а не путем строения других зданий и покраски в иной цвет», – высказал свое мнение горожанин.

Свое несогласие с эскизом проекта выразили и другие активисты: предприниматели, дизайнеры, урбанисты. Будущее парка общественники обсудили вместе с представителями мэрии.

«Когда выиграл парк Дружбы, я была очень рада, потому что живу в микрорайоне. Но, когда я увидела проект, у меня кровь из глаз пошла: что там люди наворотили, извините», – сказала возмущенная благовещенка.

Инициативным горожанам не понравилась яркая цветовая гамма, видоизмененные китайские пагоды, непродуманные, на их взгляд, общественные пространства. Общественники предложили кардинально изменить план для удобства мам с колясками, пожилых людей, а также, чтобы там было интересно детям и подросткам.

«Там есть и хорошие моменты в этом проекте: озеленение, красивые светильники. Мы хотим дополнить, обратить внимание на детские какие-то пандусы. Хотим обратить внимание на какую-то часть озеленения, на мост, который нужно привести в соответствие со стилистикой Китая», – рассказала Оксана Разумеева, член инициативной группы по благоустройству города.

«Этот парк, чем он отличается, – он жемчужина Благовещенска. Он, во-первых, ландшафтный, в нем есть водоемы, в других парках такого нет. Не нужно ездить в Китай – есть парк Дружбы. Ты вот сфотографировался, там и иероглифы, и китайская стена – это фишка Благовещенска. Не надо делать все одинаковым», – высказался Николай Кухаренко, начальник управления международного образования и сотрудничества БГПУ, директор Института Конфуция.

Представители мэрии заверили, что над проектом благоустройства парка намерены работать в команде с инициативной группой. Также уточнили, что сносить строения в китайском стиле не будут. Однако чиновники подсчитали, что реставрировать эти объекты очень затратно, поэтому сейчас обсуждается несколько вариантов их сохранения.

«Мы выслушали идеи, многие из них мы поддерживаем. Сам парк был построен в исторической концепции развития парков отдыха Китая: там должна быть вода, сооружения китайского направления, элементы ландшафтного дизайна и так далее. Сейчас над этим идет работа», – рассказал Владимир Константинов, первый заместитель мэра города Благовещенска.

Для преобразований благовещенские чиновники даже хотят привлечь китайскую сторону. В частности, для реставрации зданий в китайском стиле нужна аутентичная черепица – ее попробуют найти с помощью соседей из Поднебесной.

Гостей из Китая хотят также пригласить в парк, чтобы те подсказали, как лучше сделать работы по фэн-шую. Кроме того, на территории собираются установить фудкорт и общественные туалеты.

В целом будущая реконструкция коснется второй части парка Дружбы – той, что находится ближе к храму. К работам должны приступить не позднее 15 мая, а закончить планируют осенью. В конце апреля благовещенская администрация готова начать в парке подготовительные работы.