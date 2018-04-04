Ветреная погода в Приамурье будет держаться еще три дня

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В Амурской области сохраняется ветреная и прохладная погода. 4 апреля порывы ветра по области достигали 18 метров в секунду. Это связано с прохождением через территорию региона мощного циклона. Синоптики прогнозируют, что сильный ветер в Приамурье будет дуть на протяжении трех дней.

Ожидается, что постепенно порывы ветра будут слабеть. Так, 5 апреля по области местами порывы составят 13-18 метров в секунду, в последующие два дня – до 14 метров в секунду, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

В ночь на 4 апреля в Тындинском районе температура воздуха опускалась до минус 24 градусов. Днем 4 апреля температура воздуха в этом районе держалась около нуля. В ночь на 5 апреля в области сохранится пониженный температурный фон. Но с 5 апреля температура воздуха будет постепенно подниматься: каждый день на 2-3 градуса. Резкого потепления синоптики не обещают.

«Если сравнивать с предыдущим годом, то тогда было тепло. Месяц на месяц и год на год не похожи. Резкие перепады температур с прохождением циклона характерны для переходных периодов – для марта, апреля. Немного необычно, но и такое бывает», – отметила дежурный метеоролог.