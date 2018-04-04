Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:56 0

Ветреная погода в Приамурье будет держаться еще три дня

Ветреная погода в Приамурье будет держаться еще три дня
Фото: ru.delfi.lt

В Амурской области сохраняется ветреная и прохладная погода. 4 апреля порывы ветра по области достигали 18 метров в секунду. Это связано с прохождением через территорию региона мощного циклона. Синоптики прогнозируют, что сильный ветер в Приамурье будет дуть на протяжении трех дней.

Ожидается, что постепенно порывы ветра будут слабеть. Так, 5 апреля по области местами порывы составят 13-18 метров в секунду, в последующие два дня – до 14 метров в секунду, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

В ночь на 4 апреля в Тындинском районе температура воздуха опускалась до минус 24 градусов. Днем 4 апреля температура воздуха в этом районе держалась около нуля. В ночь на 5 апреля в области сохранится пониженный температурный фон. Но с 5 апреля температура воздуха будет постепенно подниматься: каждый день на 2-3 градуса. Резкого потепления синоптики не обещают.

«Если сравнивать с предыдущим годом, то тогда было тепло. Месяц на месяц и год на год не похожи. Резкие перепады температур с прохождением циклона характерны для переходных периодов – для марта, апреля. Немного необычно, но и такое бывает», – отметила дежурный метеоролог.

Просмотров всего: 569

#погода

распечатать


Общество

Холодно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 5 апреля
Общество

От минус 10 до плюс 3: прогноз погоды в Приамурье на 4 апреля
Общество

Зима вернулась: в Селемджинском районе выпало до 11 миллиметров осадков

Общество

Солнце, ветер, мокрый снег: прогноз погоды в Амурской области на 3 апреля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь