Грабитель, угрожавший девушке отверткой, отправится в колонию строгого режима

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Благовещенский городской суд признал виновным в совершении преступления ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Тамбовского района. Мужчина совершил разбой с целью похищения чужого имущества.

В суде установлено, что молодой человек приехал отдохнуть в Благовещенск. 9 октября 2017 года около 16 часов он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина по улице Пионерской увидел девушку с сумкой на плече. Мужчина догнал прохожую, схватил за волосы и потащил в арку. При этом другой рукой он приставил к горлу потерпевшей отвертку и потребовал, чтобы она отдала ему сумку. Девушка сопротивлялась и позвала на помощь. Ей удалось вырвать отвертку из рук грабителя. Подоспевшие на крик прохожие задержали мужчину.

Как сообщает прокуратура Амурской области, при назначении наказания суд учел частичное признание вины и прошлую судимость и назначил окончательное наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.