В Благовещенске от менингита умер студент

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В ночь на 3 апреля в Благовещенске скончался учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Предварительная причина смерти – менингококковая инфекция.

Молодой человек умер в результате молниеносного и тяжелого течения заболевания. В стационар, как настаивала бригада скорой медицинской помощи 2 апреля, он ехать отказался, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

В настоящее время проводится комплекс профилактических мероприятий среди лиц, контактировавших с молодым человеком. За детьми и взрослыми установлено 10-дневное медицинское наблюдение, назначены профилактическое лечение и обследование.

Других случаев заболевания менингитом, отмечают в министерстве здравоохранения, не выявлено. Информация о вспышке не имеет под собой никаких оснований.

По информации «ЯСИА», умерший студент 2001 года рождения, он приехал в Благовещенск из Якутии, города Алдан.

«Последний раз он был в Алдане с 15 по 20 января на каникулах, после вернулся в Благовещенск. Ему стало плохо 2 апреля, 3 апреля он скончался. Такие молниеносные формы менингита встречаются редко», – рассказала агентству заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.