На реке Амур прогремели взрывы

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4 апреля на реке Амур в Шимановском районе взрывали лед. Так в амурском МЧС снижают риск подтопления населенных пунктов. Эти мероприятия проводят после событий почти 20-летней давности.

В среду при помощи взрывных устройств разрушали лед в селе Ушаково Шимановского района. Взрывные работы на верхнем Амуре проводятся в месте возможного образования заторов, что в свою очередь может привести к подтоплению населенных пунктов, сообщают в амурском МЧС.

«Подрывные работы в селе Ушаково Шимановского района проведены согласно графику. Работы по разрушению структуры льда предстоит провести еще в трех местах возможного образования затора – в селе Нововоскресеновка Шимановского района, в селе Черняево Магдагачинского района и в селе Албазино Сковородинского района. Завершить подрывы планируем к 13 апреля», – рассказал Александр Пантелеев, заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Амурской области.

Следующие подрывные работы собираются провести в Нововоскресеновке Шимановского района 6-7 апреля.

Превентивные мероприятия по разрушению льда и возможных заторов, которые могут привести к подтоплению населенных пунктов, в Приамурье проводят с начала 2000-х годов. Решение было принято после двух серьезных событий связанных с заторами.

По информации амурского МЧС, весной 1999-го года образовался ледовый затор на реке Амур в Сковородинском районе. В селе Игнашино подтопило шесть жилых домов, два административных здания, повреждено 100 метров защитной дамбы, 400 метров линии электропередачи, разрушен автодорожный мост. Экстренно пришлось отселять 36 жителей села. Материальный ущерб составил 3,7 миллиона рублей. Уровень воды в течение двух часов поднялся на пять метров, толщина льда, выброшенного на берег, достигала двух метров.

А через год, в 2000-м, на Амуре из-за образовавшихся заторов пострадали три села: Нововоскресеновка и Ушаково в Шимановском районе и Албазино в Сковородинском районе. В зоне подтопления оказались 60 домов, 2 000 гектаров сельхозугодий, было размыто 18 километров автомобильных дорог, повреждено четыре автодорожных моста, повалено четыре опоры ЛЭП, были отселены 129 человек. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей. После этого приняли решение о проведении превентивных мероприятий.