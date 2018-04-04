Многодетной маме нужны деньги на реабилитацию малыша

По словам Лешиной мамы Юлии Дзевенис, нужных специалистов в городе нет, поэтому родители больных детей приглашают сотрудника реабилитационного центра из Томска. Для того чтобы с Лешей полгода занимались лечебной физкультурой, нужно 300 тысяч рублей.

День четырехлетнего малыша расписан по минутам: гимнастика, массаж, занятия с дефектологами, бассейн – и так ежедневно. У ребенка ДЦП, эпилепсия и несколько сопутствующих заболеваний. Беременность развивалась нормально. А на 30-й неделе произошла отслойка плаценты. Роды были тяжелые. «Вызвали скорую, скорая вызвала реанимацию. Ребенок долгое время испытывал гипоксию, потом у него случилось кровоизлияние в головной мозг. Месяц он у меня был на искусственной вентиляции легких, потом его выхаживали в реанимации», – рассказывает Юлия.

Точный диагноз ребенку поставили только спустя два года в Новосибирске. Синдром Веста – форма эпилепсии, которая тяжело поддается лечению. «Пока мы боролись, за эти два года у нас приступы учащались, под конец их было по 100 в день. И они ухудшались качественно. То он в колобок скатывался, потом трясучка добавилась. И вот когда мы в Новосибирск приехали, у нас приступы ушли со второго укола», – вспоминает Лешина мама.

Леша прошел не один курс реабилитации в разных клиниках страны. Сейчас мальчик умеет плавать, нырять при помощи специалистов, собирает пирамидку, сам старается держать голову и может встать на четвереньки – правда, держится несколько секунд.

Отец из семьи ушел, а Юля, чтобы ухаживать за больным сыном, оставила работу и лишь иногда выполняет заказы на дому. При этом еще и выплачивает ипотеку. Но Юлия не опускает руки: кроме Леши, у нее еще трое детей. Старшему мальчику 17 лет, он уже подрабатывает. Есть две дочки, они чемпионки по гимнастике.

Благодаря Фонду социального страхования на очередной курс лечения мама с Лешей поедут в Санкт-Петербург. Там ребенку сделают специальный аппарат для ходьбы. Но это будет нескоро. А сейчас семье нужно 300 тысяч рублей. Деньги пойдут на то, чтобы с Лешей занимались специалисты, приглашенные в Благовещенск мамами больных детей.

Для тех, кто готов помочь Леше Дзевенису, Амур.инфо публикует реквизиты:

карта Сбербанк МИР 2202 2004 9694 7423, Дзевенис Юлия Валерьевна (мама).

Карта привязана к номеру телефона Юлии: +7-914-555-77-72.