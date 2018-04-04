В Тынде из-за опасности для здоровья посетителей закрыли закусочную

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В Тынде суд приостановил работу местной закусочной «Харбин», расположенной по адресу: улица Московских Строителей, 17. Причиной стали выявленные в заведении специалистами Роспотребнадзора многочисленные санитарные нарушения.

Претензии у специалистов в закусочной возникли к условиям приема и хранения сырья и пищевых продуктов, маркировке производственного оборудования и инвентаря, процессу мытья столовой и кухонной посуды. Также претензии коснулись соблюдения поточности технологических процессов, ведения необходимой документации. Установлено, что в «Харбине» не соблюдались меры, препятствующие проникновению тараканов и грызунов.

Специалисты исследовали продукцию, приготовленную в кафе. Как оказалось, она не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Исходя из этого, был составлен протокол о приостановлении работы закусочной, проведено опечатывание технологического оборудования. 30 марта Тындинский районный суд признал владельца заведения виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Суд приостановил работу «Харбина» на 30 суток, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.