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сегодня, 17:00 0

Амурчанин поверил голосу из телефона и перевел незнакомцу 50 тысяч рублей

Амурчанин поверил голосу из телефона и перевел незнакомцу 50 тысяч рублей
Фото: ru.delfi.lt

Житель Амурской области стал жертвой мошенника, который вынудил мужчину перевести ему 50 тысяч рублей. Аферу неизвестный провернул по телефону.

Как сообщают в городской полиции, амурчанину с неизвестного телефона позвонил мужчина и сказал, что едет к нему в гости. Потерпевшему показалось, что это его знакомый, а звонивший подтвердил это предположение и положил трубку.

Позже он позвонил снова и сказал, что попал в непредвиденную ситуацию, из которой можно выйти с помощью 50 тысяч рублей. Сначала амурчанин попытался перевести деньги на счёт банковской карты. Однако совершить банковскую операцию не удалось и потерпевший перевел средства на номер телефона лжезнакомого. Через некоторое время абонент оказался недоступен.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошеничество». Проводится расследование.

В амурской полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя верить сообщениям о неприятностях с родными и близкими, а также нельзя поддаваться требованиям звонившего. Необходимо сразу перезвонить родным и убедиться, все ли с ними в порядке.

Нельзя переводить неизвестным людям деньги, сообщать реквизиты своей банковской карты, а также персональные данные. О фактах мошенничества стоит сразу сообщать в полицию.

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#криминал #происшествия #технологии #финансы

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