Браконьер в Михайловском районе незаконно убил гусей гуменников

В понедельник сотрудники охотнадзора в Михайловском районе задержали браконьера. Его обнаружили на территории общества охотников и рыболовов с двумя убитыми гусями гуменниками и оружием.

«Охотиться на гусей мужчина приехал из другого района области. В отношении нарушителя составлены административные материалы. За птиц браконьеру предстоит выплатить штраф и компенсацию за ущерб, причиненный природе. Оружие у него изъяли и передали в местное отделение РОВД, тушки находятся на ответственном хранении на складе охотуправления. Решается вопрос о лишении нарушителя права охоты», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Сезон охоты на водоплавающую дичь в южных районах Амурской области откроется только 21 апреля и продлится до 30 апреля. Охота на селезней уток на юге области запрещена в связи с низкой численностью птиц на этих территориях. Условия гнездования для водоплавающих, в том числе и местных, здесь значительно ухудшены из-за густонаселенности районов и их интенсивным использованием в сельском хозяйстве. В центральных и северных районах Приамурья весенняя охота пройдет без изменений, сообщает областное охотуправление.