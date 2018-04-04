Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:02 0

ТОР «Белогорск» станет темой студенческих статей

ТОР «Белогорск» станет темой студенческих статей

Задание написать подробную статью о ТОР «Белогорск» получили студенты-журналисты филфака Амурского госуниверситета от коллег-соперников из Воронежа. Они участвуют в I профессиональном турнире факультетов журналистики России. «Битва журфаков» началась с заочного состязания студенческих портфолио. Сейчас проходит второй тур.

Как рассказала старший преподаватель кафедры русского языка, коммуникации и журналистики АмГУ Татьяна Удалова, студенты из Воронежского государственного университета проанализировали информацию в Интернете об Амурской области и в результате их заинтересовала территория опережающего развития «Белогорск».

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова студентам оказана информационная поддержка в создании лонгрида. Представители АмГУ уже посетили Белогорск. В основу написания материала ляжет полуторачасовое интервью начинающих журналистов с замглавы Белогорска по экономике Валентиной Дацко и начальником отдела развития ТОР и инвестиций Ларисой Цыркуновой.

Командная публикация по кейсу, представленному соперником, будет опубликована на сайте организатора проекта. В финальную часть битвы, которая пройдет в мае в Воронежской области, выйдут 5 лучших журфаков страны. Четвертый тур представит собой 24-часовую «полевую» журналистскую работу в одном из муниципалитетов Воронежской области и публикацию собранных материалов в режиме онлайн на сайте «Битвы журфаков».

В проекте соревнуются более 20 команд университетов страны. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

Просмотров всего: 193

#Белогорск #конкурсы #студенты

распечатать


Происшествия

В Благовещенске от менингита умер студент

Общество

Амурчане могут выиграть миллион на благоустройство двора
Общество 13

Пельмени «Амур» стали гастрономическим символом Амурской области
Общество

Белогорцев приглашают принять участие в весенней уборке города
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь