ТОР «Белогорск» станет темой студенческих статей

Задание написать подробную статью о ТОР «Белогорск» получили студенты-журналисты филфака Амурского госуниверситета от коллег-соперников из Воронежа. Они участвуют в I профессиональном турнире факультетов журналистики России. «Битва журфаков» началась с заочного состязания студенческих портфолио. Сейчас проходит второй тур.

Как рассказала старший преподаватель кафедры русского языка, коммуникации и журналистики АмГУ Татьяна Удалова, студенты из Воронежского государственного университета проанализировали информацию в Интернете об Амурской области и в результате их заинтересовала территория опережающего развития «Белогорск».

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова студентам оказана информационная поддержка в создании лонгрида. Представители АмГУ уже посетили Белогорск. В основу написания материала ляжет полуторачасовое интервью начинающих журналистов с замглавы Белогорска по экономике Валентиной Дацко и начальником отдела развития ТОР и инвестиций Ларисой Цыркуновой.

Командная публикация по кейсу, представленному соперником, будет опубликована на сайте организатора проекта. В финальную часть битвы, которая пройдет в мае в Воронежской области, выйдут 5 лучших журфаков страны. Четвертый тур представит собой 24-часовую «полевую» журналистскую работу в одном из муниципалитетов Воронежской области и публикацию собранных материалов в режиме онлайн на сайте «Битвы журфаков».

В проекте соревнуются более 20 команд университетов страны. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.