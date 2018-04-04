Кинокомплекс «Благовещенск» закрывается на два дня

Кинокомплекс «Благовещенск» в среду и четверг будет закрыт для посетителей. Это связано с большим ремонтом, который там проводится. В комплексе собираются полностью отремонтировать кинозалы. Как будет выглядеть обновленное здание, решали канадские специалисты.

На два дня комплекс будет закрыт по техническим причинам – с первого этажа на второй перенесут кассы и кино-бар. Со среды, 4 апреля, на ремонт закрываются главный вход и три кинозала: 1-й, 2-й и 6-й, которые находятся в правой части кинотеатра. С пятницы три оставшихся зала будут работать в штатном режиме.

Планируется, что ремонт будет идти два месяца. Вход в работающие залы временно перенесут в левую часть здания. Обновленные помещения собираются открыть в июне. Тогда же начнется ремонт в трех других залах: 3-м, 4-м и 5-м.

Кроме того, к июню собираются завершить ремонт и большого зала «Благовещенска». Там устанавливают новейшую звуковую систему, благодаря которой будет достигнут так называемый 3Д звук и максимальное погружение в фильм.

«Будет проведен полный ремонт: замена всего, в том числе кинооборудования. Кинопроекторы будут только лазерные теперь – это суперкачество. В большом зале ставим новейший звук Dolby Atmos – это новейшая система звука: будет 64 колонки по периметру на потолках. Это будет максимально качественный зал, который только возможен. Экран увеличиваем до 20 метров. Ничего от старого не останется ни в одном зале: ни в большом, ни в малых. Меняются стены, сиденья, колонки, проекторы, экраны, меняется все», – рассказал Павел Буря, специалист по связям с общественностью кинокомплекса «Благовещенск».

Будет проведен и косметический ремонт фасада здания.

Новый дизайн киноцентра сделала канадская компания, которая делает дизайн для всех крупнейших торговых центров и кинокомплексов в мире, рассказали в «Благовещенске». Останется ли название кинокомплекса прежним, новый собственник пока не решил.

Полностью обновить киноцентр собираются к концу лета 2018 года.