Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:37 0

19-летний водитель «марка» признал вину в совершении смертельного ДТП

19-летний водитель «марка» признал вину в совершении смертельного ДТП

В Благовещенске следователи амурского управления МВД России возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. По версии следствия, 19-летний парень сел за руль нетрезвым и устроил аварию, в результате которой погибла женщина-пассажир.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 февраля возле дома № 20 по Игнатьевскому шоссе при столкновении двух автомобилей погибла женщина.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе предварительного расследования установлено, что в вечернее время водитель Toyota Mark X, находившийся в состоянии опьянения, превысил установленную скорость движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Crown. Тяжелые травмы получила женщина-пассажир «крауна». Пострадавшая скончалась в больнице.

Водитель «марка» заключен в СИЗО. 19-летний обвиняемый полностью признал свою вину, сообщает региональное управление МВД России.

Просмотров всего: 1698

#ДТП #закон #транспорт

распечатать


Происшествия

Грабитель, угрожавший девушке отверткой, отправится в колонию строгого режима
Происшествия

У напавшего на врача благовещенца выявили психическое расстройство
Происшествия

Кафе на сковородинском участке дороги «Амур» закрыли за антисанитарию
Общество 18

В благовещенских авиакассах за два дня раскупили почти все льготные билеты
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь