19-летний водитель «марка» признал вину в совершении смертельного ДТП

В Благовещенске следователи амурского управления МВД России возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. По версии следствия, 19-летний парень сел за руль нетрезвым и устроил аварию, в результате которой погибла женщина-пассажир.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 февраля возле дома № 20 по Игнатьевскому шоссе при столкновении двух автомобилей погибла женщина.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе предварительного расследования установлено, что в вечернее время водитель Toyota Mark X, находившийся в состоянии опьянения, превысил установленную скорость движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Crown. Тяжелые травмы получила женщина-пассажир «крауна». Пострадавшая скончалась в больнице.

Водитель «марка» заключен в СИЗО. 19-летний обвиняемый полностью признал свою вину, сообщает региональное управление МВД России.