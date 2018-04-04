У напавшего на врача благовещенца выявили психическое расстройство

В Благовещенске завершилось расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нападении с ножом на врача в областном центре. У горожанина выявили психическое расстройство.

«При проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы комиссией экспертов у подследственного было выявлено хроническое психическое расстройство, которое в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, лишала и в настоящее время лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – говорится в сообщении СУ СКР по Амурской области.

По итогам расследования, следователь направил в органы прокуратуры постановление о направлении уголовного дела в суд. К мужчине должны быть применены принудительные меры медицинского характера.

Как сообщало Амур.инфо, нападение на врача произошло в Благовещенске 29 ноября 2017 года. В поликлинике № 2 65-летний пациент Николай Шульгин напал с ножом на заместителя заведующей и ранил ее. Было возбуждено уголовное дело.

С 1 декабря мужчина находился под домашним арестом. Николай Шульгин рассказывал, что до преступления его довела нынешняя система здравоохранения.