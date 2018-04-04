В Благовещенске сняли на видео магазинных воров

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее кражу. Пользователи сообщают, что инцидент произошел в Благовещенске, в магазине по адресу: улица Красноармейская, 69, в ночь с 3 на 4 апреля.

Как видно на кадрах, участниками кражи стали три человека. Мужчина сначала прячет товар под курткой, затем передает женщине, а она – еще одному мужчине. В итоге украденное оказывается у последнего за пазухой.

В магазине ИА «Амур.инфо» подтвердили подлинность видео. Люди действительно совершили кражу, это произошло около 00:00. Круглосуточная торговая точка не досчиталась мороженого на сумму 800 рублей.

В полицию сотрудники пока не обращались, но планируют сделать это в ближайшее время. Всех, кто узнает людей на видео, просят позвонить по телефону: 8-914-55-55-815 (Алексей).

В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству рассказали, что сообщение по данному факту зарегистрировали. Полицейские проводят проверку.

Видео: instagram.com/blag_dtp