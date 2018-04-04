Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость
сегодня, 14:46 0

Кафе на сковородинском участке «федералки» закрыли за антисанитарию

Кафе на сковородинском участке «федералки» закрыли за антисанитарию
Фото: http://www.28.rospotrebnadzor.ru

Внеплановая проверка кафе «Ерофей», проведенная специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области, выявила серьезные нарушения. Заведение, работавшее на 826-м километре федеральной автодороги «Амур», пришлось закрыть на 30 дней.

«В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что в кафе не соблюдаются условия хранения сырья и пищевых продуктов, отсутствует маркировка производственного оборудования и инвентаря; не соблюдается режим мытья столовой посуды; не соблюдается поточность технологических процессов; в смывах с рук повара и инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки, свидетельствующие о несоблюдении работниками правил личной гигиены, неудовлетворительном мытье и обработке кухонной и столовой посуды. Образцы готовой продукции (салат "оливье" и салат "сельдь под шубой") приготовленные в кафе и отобранные для исследований в ходе проверки, не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям», – говорится в сообщении ведомства.

Проверяющие пришли к выводу: работа кафе «Ерофей» создает непосредственную угрозу жизни и здоровью населения. По итогам проверки составили протокол о временном приостановлении деятельности и опечатали технологическое оборудование.

Сковородинский районный суд Амурской области признал владельца кафе виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Деятельность заведения приостановлена на 30 суток. За это время предприниматель должен устранить все выявленные нарушения.

Просмотров всего: 27

#закон #здоровье

распечатать


Общество

Роддом Свободного приобрел новое оборудование
Общество 3

В России вводят невозвратные железнодорожные билеты

Общество

Роспотребнадзор рекомендует тщательно выбирать продукты к Пасхе
Общество 2

В Благовещенске и Свободном провели акции в поддержку «детей дождя»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь