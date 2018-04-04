Поэт из Свободного посвятил стихотворение подвигу учительницы из Кемерова
Житель Свободного Григорий Шумейко посвятил стихотворение подвигу учительницы, спасшей нескольких детей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Татьяна Дарсалия успела вытолкнуть свою дочь на улицу, а сама вернулась в горящее здание спасать детей и погибла.
Татьяна Викторовна преподавала английский и немецкий языки, несколько лет назад была победителем конкурса «Учитель года» в Кемерове. На странице «ВКонтакте» Татьяны Дарсалия ученики оставляют прощальные комментарии. Как рассказали очевидцы, 37-летняя учительница пропустила вперед детей, а сама выйти из пожара не смогла.
Фото: vk.com
Григорий Павлович Шумейко родился в 1949 году на Украине. Он является членом Союза писателей России, лауреатом литературной премии имени Комарова, почетным гражданином Свободного. Произведение опубликовало издание Gzt-sv.ru.
- В тот день вселенского аврала
- Она не встала за межой.
- Свою из пепла дочь украла
- И побежала за чужой.
- Как за родной. О, боже, боже!
- Вот он, пылающий проём.
- «Она спасёт, она поможет!» –
- Не покидала мысль её.
- «Туда нельзя!». «Пошли все к чёрту!» –
- Свой страх осилила легко.
- Кинотеатр. Этаж четвёртый.
- О, как же это высоко!
- Может, левей, а может, прямо?
- Сквозь дым не видели глаза.
- А за дверьми кричали: «Мама!»,
- И не найти пути назад.
- Её корёжило, трепало,
- Стал серым волос золотой.
- Бог не помог, она упала,
- Мадонна верности святой.
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