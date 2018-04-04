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сегодня, 14:19 0

Поэт из Свободного посвятил стихотворение подвигу учительницы из Кемерова

Поэт из Свободного посвятил стихотворение подвигу учительницы из Кемерова
Фото: www.gzt-sv.ru

Житель Свободного Григорий Шумейко посвятил стихотворение подвигу учительницы, спасшей нескольких детей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Татьяна Дарсалия успела вытолкнуть свою дочь на улицу, а сама вернулась в горящее здание спасать детей и погибла.

Татьяна Викторовна преподавала английский и немецкий языки, несколько лет назад была победителем конкурса «Учитель года» в Кемерове. На странице «ВКонтакте» Татьяны Дарсалия ученики оставляют прощальные комментарии. Как рассказали очевидцы, 37-летняя учительница пропустила вперед детей, а сама выйти из пожара не смогла.

Фото: vk.com

Григорий Павлович Шумейко родился в 1949 году на Украине. Он является членом Союза писателей России, лауреатом литературной премии имени Комарова, почетным гражданином Свободного. Произведение опубликовало издание Gzt-sv.ru.

  1. В тот день вселенского аврала
  2. Она не встала за межой.
  3. Свою из пепла дочь украла
  4. И побежала за чужой.
  5. Как за родной. О, боже, боже!
  6. Вот он, пылающий проём.
  7. «Она спасёт, она поможет!» –
  8. Не покидала мысль её.
  9. «Туда нельзя!». «Пошли все к чёрту!» –
  10. Свой страх осилила легко.
  11. Кинотеатр. Этаж четвёртый.
  12. О, как же это высоко!
  13. Может, левей, а может, прямо?
  14. Сквозь дым не видели глаза.
  15. А за дверьми кричали: «Мама!»,
  16. И не найти пути назад.
  17. Её корёжило, трепало,
  18. Стал серым волос золотой.
  19. Бог не помог, она упала,
  20. Мадонна верности святой.

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#память #пожар в Кемерове #Свободный

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