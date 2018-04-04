Поэт из Свободного посвятил стихотворение подвигу учительницы из Кемерова

Фото: www.gzt-sv.ru

Татьяна Викторовна преподавала английский и немецкий языки, несколько лет назад была победителем конкурса «Учитель года» в Кемерове. На странице «ВКонтакте» Татьяны Дарсалия ученики оставляют прощальные комментарии. Как рассказали очевидцы, 37-летняя учительница пропустила вперед детей, а сама выйти из пожара не смогла.

Фото: vk.com

Григорий Павлович Шумейко родился в 1949 году на Украине. Он является членом Союза писателей России, лауреатом литературной премии имени Комарова, почетным гражданином Свободного. Произведение опубликовало издание Gzt-sv.ru.