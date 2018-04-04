Холодно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 5 апреля

Фото: v-kurse.ru

5 апреля, в четверг, в Амурской области установится небольшая облачность, без существенных осадков. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, в порывах – до 13-18 метров в секунду. Температура ночью по северу опустится до минус 12...17, местами – до минус 20-25, по югу – до минус 9-14 градусов.

Днем столбики уличных термометров поднимутся до +5, местами по северу – до минус 5. В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Ветер подует с северо-запада с силой 2-7, в порывах – до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 7-9, днем плюс 3...5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова