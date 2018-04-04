В благовещенских авиакассах за два дня раскупили почти все льготные билеты

В благовещенских авиаагентствах практически не осталось льготных билетов. Все места на летние рейсы раскупили сразу. В некоторых агентствах говорят, что в этом году льготных билетов было очень мало. Но в кассы ежедневно приходят десятки людей в надежде, что билеты все-таки появятся в продаже.

Точное количество льготных билетов, которые предоставила авиакомпания «Уральские авиалинии», в агентствах сказать не могут. Но в некоторых говорят, что их было очень мало.

«Я третий день здесь с семи утра, как на работу уже хожу. Купила билет в Москву, а обратно уже нет. Я этот билет, который у меня есть, пойду и губернатору подарю», – заявила возмущенная пенсионерка.

Проблема нехватки льготных билетов коснулась не только пенсионеров, но и тех, кто заблаговременно успел купить недорогие взрослые билеты в столицу, а детям собирались приобрести уже по льготе.

«У нас и такое было: звонят люди, им говорят, что билеты есть, а пока они отстоят очередь, они уже заканчиваются», – рассказали в агентстве «Авиатраст».

«По количеству льготных билетов не знаем, так как много агентств, но то, что их было мизер, это да. У нас уже накипело, потому что нас люди первые три дня чуть ли не за грудки тут брали. Открыта была продажа на один рейс "Уральских авиалиний". Санкт-Петербург дали льготу, Благовещенск – Екатеринбург – Сочи дали льготу, Благовещенск – Екатеринбург – Симферополь дали льготу, и на Москву оставалось по 5, по 7, по 10 мест. Все. Реально на сегодняшний день мы почти ничего не можем продать пассажирам. На сегодняшний день нигде практически нет мест по субсидиям. Это я вам говорю 100 %. Тем более что продажа обычных билетов шла с января, и, когда дали льготу на некоторые даты, мест практически не было.

Больше всего обидно за группы. Вот группа пловцов у нас – детишки в Симферополь летят 28 человек, а мест льготных нет. Сейчас группа детей-хоккеистов улетела: у меня кассир два дня сидела до часу ночи, караулила места. В итоге ничего – 3 апреля они улетели за полную стоимость, а второй группе – вот девочки сидели до часу ночи – кое-как оформили на 12 апреля и то не всех», – рассказали в авиационном агентстве «Моисей».

На некоторые даты весной и осенью льготные билеты еще можно найти, а вот на летний период – практически нет. При том, что еще осенью 2017 года в правительстве рапортовали о том, что в Москву из Приамурья летом смогут летать больше льготников – за счет перераспределения льготных билетов по сезонам. На летний период количество мест должны были добавить. Тогда прозвучало, что в июле-августе 2017 года дешевых билетов не хватило примерно 30-40 процентам льготников, желающим улететь в столицу. И это при том, что было три авиакомпании, осуществляющие льготные авиаперевозки. Теперь в этом списке только один перевозчик – «Уральские авиалинии».

«Некий дефицит льготных билетов мог образоваться, скорее всего, потому, что в этом году только одна авиакомпания выполняет субсидированные перевозки, а в прошлом году их было как минимум три: "ВИМ-Авиа", "Икар", "Уральские авиалинии". Поэтому и такого ажиотажа мощного не было. Второй перевозчик не факт, что будет, потому что в списке утвержденных авиаперевозчиков его нет», – рассказали в компании «ОПТИМА-тур».

На сайте амурского минтранса говорится, что количество предоставляемых льготных мест на рейсе составляет до 30 % от посадочных мест в самолете. Однако в самих агентствах говорят, что ключевое слово в этом предложении – предлог «до».

«Они хотя и заявляют, что до 30 % на каждом рейсе, но мы понимаем, что это до 30 %, бывает меньше. То есть изначально, когда открыли продажи в начале апреля, они были не на все даты. Ждем еще возможное открытие по авиакомпании "Северный ветер". Но есть такая неподтвержденная информация, что открытия не будет. На сегодня билеты льготные есть далеко не на все даты. На май и апрель до Москвы некоторые даты еще остаются, с сентября и дальше некоторые даты тоже есть. На лето билетов в Москву практически нет. В другие города – Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург – на лето билеты на некоторые даты найти еще можно», – рассказали в турбюро «Дальневосточный Феникс».

«Откуда эта информация про 30 %? Если максимальная загрузка самолета 150 кресел, это 45 кресел – такого быть не может. У нас в прошлом году у "ВИМ-Авиа" был "боинг", на котором 300 с лишним посадочных мест, у них, знаю точно, было 60 кресел по субсидиям, а здесь летит маленький борт, и максимально не может быть больше 20-30 кресел», – высказали свою точку зрения в компании «Авиатраст».

Некоторые амурчане продолжают ежедневно ходить в кассы в надежде, что билеты еще появятся. В агентствах говорят, что такое вполне возможно, а постепенное поступление льготных билетов – обычная для перевозчиков практика. В других дают 90-процентную гарантию, что в продажу пустили уже все дешевые билеты. Говорят, в самой авиакомпании им сообщили, что квота льготных мест выбрана. Единственное, что могут предложить пассажирам – поставить их в лист ожидания на случай, если кто-то вдруг откажется от билета или компания выделит дополнительные места.

«Стыдно людям в глаза смотреть: ходят и молодые, и пожилые, а мы не можем ничего сказать, выслушиваем негатив. И при этом кричат о доступности Дальнего Востока. Почему люди с Дальнего Востока никуда не могут улететь? Они и летают в азиатские страны, потому что это доступно. Людей жалко. Сейчас курсанты выпускаются и приходят за билетами, иностранцы приходят, а нет ничего. А говорят о доступности полетов», – сетуют в агентстве «Моисей».

В амурском минтрансе сообщили, что ведомство собирает и анализирует статистику. Для более подробного ответа корреспондент Амур.инфо направил в министерство запрос, в том числе по поводу компании «Северный ветер», – планирует ли она присоединиться к льготным перевозкам. Связаться с «Уральскими авиалиниями» пока не удалось.

Льготная программа авиаперевозок в 2018 году действует с 1 апреля до 1 декабря. Под категорию льготников подпадают амурчане до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы любого возраста и лица, их сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы, а также те, кто сопровождает ребенка-инвалида. Для них билеты до Москвы обойдутся в 6 400 рублей в одну сторону. Стоимость билетов по маршруту Благовещенск – Сочи составляет 9 500 рублей, Благовещенск – Санкт- Петербург – 6 500 рублей, Благовещенск – Симферополь – 9 800 рублей в одну сторону, сообщает областной минтранс.