Погорельцам из села Мухино нужна помощь

Фото: ulanude.bezformata.ru

Двухквартирный дом в Мухине загорелся ночью. «Пожар начался, когда мы уже спали. Мы чудом успели спастись, схватили только документы. Был сильный ветер. Дом и все надворные постройки сгорели полностью. Все хозяйство погибло… Муж едва успел спустить с цепи собаку – у него уже спина горела, а он ее отцеплял», – чуть не плачет Наталья. Соседи еще успели вытащить из горевшего дома вещи, так как на их половину огонь пришел чуть позже. Как сообщало ИА «Амур.инфо», жилой дом и все надворные постройки сгорели полностью.

Сейчас семья с двумя детьми 10 и 14 лет ютится у мамы Натальи. Односельчане стараются помочь вещами. Пламя уничтожило все – нет ни одежды, ни посуды, детям не в чем ходить в школу.

Наталья не сомневается в том, что дом подожгли. «У нас в селе есть неработающий пьющий мужчина, ему 40 лет. «Он уже даже показал полицейским, откуда поджигал дом», – говорит Наталья.

Но даже если вина поджигателя будет доказана, взять с него нечего: новый дом он не построит, вещи не купит.

Для тех, кто готов помочь семье амурчан, Амур.инфо публикует личный номер потерпевшей: +7-929-490-76-28, Наталья.