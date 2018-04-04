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сегодня, 12:11 2

В Благовещенске в три раза увеличилось число желающих получить паспорт через интернет

В Благовещенске в три раза увеличилось число желающих получить паспорт через интернет
Фото: kolcovo.ru

За три месяца 2018 года с помощью портала госуслуг российские паспорта получили более 300 жителей Благовещенска и Благовещенского района, услугой по регистрационному учету (снятию с учёта) воспользовалось 745 жителей. Об этом рассказал заместитель начальника ОВМ МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Виталий Калашников.

Для сравнения за аналогичный период прошлого года паспорта были выданы примерно 100 жителям, а регистрационным учётом воспользовались порядка 170 человек.

Услуга оказывается по адресу: улица Горького, 137, в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Благовещенский». Подать электронное заявление можно в любое время суток, в праздничные и выходные дни через любое устройство, имеющее выход в интернет.

«Чтобы получить государственные услуги, не нужно выходить из дома, достаточно только отправить электронное заявление, загрузить необходимый перечень документов через единый портал государственных и муниципальных услуг и наблюдать за ходом исполнения заявления. Кроме того, при подаче электронного заявления через единый портал госуслуг предоставляется скидка в 30 процентов при оплате государственной пошлины», – добавил Виталий Калашников.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Работник культуры

    Работник культуры
    2 часа назад

    Удобно, быстро и со скидкой поменяла в марте паспорт через портал!

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    мне тоже нравится, и скидка в хорошую экономию выливается

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