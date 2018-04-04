В Благовещенске в три раза увеличилось число желающих получить паспорт через интернет

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За три месяца 2018 года с помощью портала госуслуг российские паспорта получили более 300 жителей Благовещенска и Благовещенского района, услугой по регистрационному учету (снятию с учёта) воспользовалось 745 жителей. Об этом рассказал заместитель начальника ОВМ МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Виталий Калашников.

Для сравнения за аналогичный период прошлого года паспорта были выданы примерно 100 жителям, а регистрационным учётом воспользовались порядка 170 человек.

Услуга оказывается по адресу: улица Горького, 137, в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Благовещенский». Подать электронное заявление можно в любое время суток, в праздничные и выходные дни через любое устройство, имеющее выход в интернет.

«Чтобы получить государственные услуги, не нужно выходить из дома, достаточно только отправить электронное заявление, загрузить необходимый перечень документов через единый портал государственных и муниципальных услуг и наблюдать за ходом исполнения заявления. Кроме того, при подаче электронного заявления через единый портал госуслуг предоставляется скидка в 30 процентов при оплате государственной пошлины», – добавил Виталий Калашников.