На «АмурЭкспоФоруме-2018» пройдет первый этап благотворительного телемарафона «Крылья»

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). В связи с этим было принято решение провести на площадке «АмурЭкспоФорума-2018» благотворительный марафон «Крылья».

«Крылья» помогают собирать средства для реабилитации детей с диагнозом ДЦП и лечения других тяжелых нарушений здоровья. Благотворительный марафон организован четыре года назад Амурским областным отделением «Российского детского фонда» и телекомпанией «Альфа-канал».

Марафон «Крылья» пройдет во второй день выставки – 19 мая. На площади Общественно-культурного центра состоится благотворительный концерт, где выступят артисты Благовещенска. На открытом воздухе и в здании установят специальные ящики для сбора средств на лечение маленьких амурчан. Второй, основной этап марафона пройдет в начале июня в телевизионном формате, когда в студию прямого эфира будут приходить политики, бизнесмены и другие известные люди Благовещенска и оказывать детям посильную помощь.

В 2017 году неравнодушные горожане собрали более 900 тысяч рублей. Половина суммы была переведена на лечение маленького амурчанина Арсения Реснянского, у которого редкое заболевание кишечника. Еще почти полмиллиона рублей было направлено на кинезиотерапию для детей с ДЦП. Реабилитацию сейчас проходят маленькие амурчане из Тамбовского, Мазановского, Сковородинского и других районов Приамурья. В общей сложности, за четыре года работы марафона «Крылья» такое лечение прошли более 100 детей.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2018» пройдет с 18 по 20 мая в Общественно-культурном центре Благовещенска. Партнерская международная торгово-экономическая ярмарка в городе Хэйхэ запланирована на 22-24 мая. На обеих выставках планируется насыщенная деловая и культурная программа. Ежегодно свою продукцию на «АмурЭкспоФоруме» представляют более 130 российских и китайских компаний. Средняя посещаемость выставки – 10 тысяч человек.

На сегодняшний день подано 50 заявок, еще столько же компаний готовятся подать документы в ближайшее время. Заявки на участие в «АмурЭкспоФоруме-2018» принимаются до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания "Игра"», Благовещенск, улица Шимановского, 27, 3-й этаж, кабинет № 315. Телефон / факс: (4162) 222-742, 38-03-32. Стоимость участия для экспонентов осталась на уровне 2017 года.

Организаторами выставки являются правительство Амурской области и администрация Благовещенска, оператором – компания «Игра». В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял первое место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.