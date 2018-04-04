На маршруте Благовещенск – Свободный выявили перевозчика-нелегала

Фото: instagram.com/mintransstroyamur

30 марта в Приамурье проводился рейд «Безопасные перевозки». Сотрудники амурского минтранса, Ространснадзора и благовещенской полиции проверяли лиц, занимающихся перевозкой пассажиров. В результате был выявлен один нелегальный перевозчик.

Нелегал занимался перевозкой пассажиров по маршруту Благовещенск – Свободный. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за работу без лицензии. Ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщается в Инстаграме министерства транспорта и строительства Амурской области.

В пресс-службе министерства ИА «Амур.инфо» сообщили, что по маршруту Благовещенск – Свободный ежедневно выполняются 19 рейсов. При этом интервал движения составляет от 15 минут до часа.

В настоящее время автовокзал Благовещенска предоставил возможность приобретать билеты онлайн, то есть заблаговременно позаботиться о предстоящей поездке.

Амурский минтранс напоминает пассажирам, что легальные перевозки гарантируют технически исправное транспортное средство, квалификацию и здоровье водителя, оплату по изначально озвученному тарифу, возможность подать жалобу в контролирующий орган, а также страхование жизни и здоровья пассажиров.

Министерство транспорта и строительства рекомендует амурчанам, планируя поездку, пользоваться услугами только легальных перевозчиков.