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сегодня, 12:10 11

На маршруте Благовещенск – Свободный выявили перевозчика-нелегала

На маршруте Благовещенск – Свободный выявили перевозчика-нелегала
Фото: instagram.com/mintransstroyamur

30 марта в Приамурье проводился рейд «Безопасные перевозки». Сотрудники амурского минтранса, Ространснадзора и благовещенской полиции проверяли лиц, занимающихся перевозкой пассажиров. В результате был выявлен один нелегальный перевозчик.

Нелегал занимался перевозкой пассажиров по маршруту Благовещенск – Свободный. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за работу без лицензии. Ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщается в Инстаграме министерства транспорта и строительства Амурской области.

В пресс-службе министерства ИА «Амур.инфо» сообщили, что по маршруту Благовещенск – Свободный ежедневно выполняются 19 рейсов. При этом интервал движения составляет от 15 минут до часа.

В настоящее время автовокзал Благовещенска предоставил возможность приобретать билеты онлайн, то есть заблаговременно позаботиться о предстоящей поездке.

Амурский минтранс напоминает пассажирам, что легальные перевозки гарантируют технически исправное транспортное средство, квалификацию и здоровье водителя, оплату по изначально озвученному тарифу, возможность подать жалобу в контролирующий орган, а также страхование жизни и здоровья пассажиров.

Министерство транспорта и строительства рекомендует амурчанам, планируя поездку, пользоваться услугами только легальных перевозчиков.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Так вот ты какой, нелегал, оказывается...

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    2 часа назад

    Не поделился с чинушками в погонах

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    не заплатил налог

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Это наверное было сложно, не иначе спец операция была.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Очень интересно! А неужели лень было подъехать к автовокзалу и нескольких таких взять? Или там все легальные перевозчики, которые стоят между автовокзалом и ТЦ Б.Хуафу (я про Благовещенск), да еще и под знаком "остановка запрещена"? Или там уже все "заплачено"?

  • Кис

    Кис
    1 час назад

    и тихонько говоря Белогорск, Свободный, Райчихинск - это они легально кричат и перевозят людей ))))))

  • starco

    starco
    1 час назад

    Звучит как "Срочно !!! В пчелином улье поймали пчелу" Нелегалы не стесняются даже в газете официально публиковать рекламу своих услуг, чего там ловить-то? Свободный так и вовсе "столица серого бизнеса", куда ни ткни - официально ничего нет, а неофициально вам окажут весь спектр услуг - от маникюра до строительства домов.

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    1 час назад

    А только ли в Свободный ездят нелегалы??? Они помойму везде…

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    36 минут назад

    Что значит "нелегальный перевлзчик"?

    Не зарегистрироаван в качестве ИП и не уплачивает налоги?

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    17 минут назад

    Проверяли лиц, занимающихся перевозкой пассажиров...

    Значит был зарегистрирован... небыло путевого листа с отметкой механника и мед работника о разрешении выхода на линию?

  • vitl33

    vitl33
    9 минут назад

    Для кого эта показуха! Сами из себя делаю дебилов сотрудники вышеперечисленных органов. Десяток как минимум стоит от Меги до Хуа-Фу. По одному бы сели к каждому водиле и всё было бы 10- нелегальных перевозчиков. Вот такие проверки и приводят к трагедиям по типу Кемеровской.

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