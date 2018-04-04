Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:55 0

В 11 районах Приамурья установили первый класс пожарной опасности

В 11 районах Приамурья установили первый класс пожарной опасности
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области первый класс пожарной опасности установлен в 11 районах. В 9 районах установлен второй класс пожарной опасности.

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», на территории Приамурья 4 апреля первый класс пожарной опасности установлен в Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Магдагачинском, Мазановском, Ромненском, Селемджинском, Серышевском, Сковородинском и Тындинском. В девяти районах – II класс пожарной опасности: Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Свободненском, Тамбовском и Шимановском.

Во вторник, 3 апреля, пожарные 17 раз выезжали на тушение палов. Палы зарегистрированы в Благовещенском, Ромненском, Зейском, Мазановском, Шимановском и Константиновском районах, а также в Благовещенске, Завитинске и Свободном. Все палы ликвидировали. В тушении были задействованы 106 человек личного состава и 26 единиц техники.

Сотрудники органов надзорной деятельности главного управления МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами за сутки составили 8 протоколов за нарушение мер пожарной безопасности. Проведено 19 профилактических рейдов.

Сотрудники МЧС напоминают амурчанам о том, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.

Просмотров всего: 516

#МЧС #пожары

распечатать


Происшествия

Погорельцам из села Мухино нужна помощь
Происшествия 5

Тушить лесные пожары в Приамурье приехали парашютисты федеральной авиалесоохраны
Общество 2

В кинотеатрах Благовещенска будут показывать ролики о пожарной безопасности
Происшествия

В Приамурье начались лесные пожары
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь