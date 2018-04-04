В 11 районах Приамурья установили первый класс пожарной опасности

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В Амурской области первый класс пожарной опасности установлен в 11 районах. В 9 районах установлен второй класс пожарной опасности.

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», на территории Приамурья 4 апреля первый класс пожарной опасности установлен в Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Магдагачинском, Мазановском, Ромненском, Селемджинском, Серышевском, Сковородинском и Тындинском. В девяти районах – II класс пожарной опасности: Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Свободненском, Тамбовском и Шимановском.

Во вторник, 3 апреля, пожарные 17 раз выезжали на тушение палов. Палы зарегистрированы в Благовещенском, Ромненском, Зейском, Мазановском, Шимановском и Константиновском районах, а также в Благовещенске, Завитинске и Свободном. Все палы ликвидировали. В тушении были задействованы 106 человек личного состава и 26 единиц техники.

Сотрудники органов надзорной деятельности главного управления МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами за сутки составили 8 протоколов за нарушение мер пожарной безопасности. Проведено 19 профилактических рейдов.

Сотрудники МЧС напоминают амурчанам о том, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.