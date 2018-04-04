В апреле более 27 000 амурских пенсионеров получат повышенные пенсии

Фото: pensiaexpert.ru

27 130 амурских пенсионеров получат повышенные пенсии в апреле. Это получатели социальных пенсий – по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсий по гособеспечению.

Как сообщает амурское отделение Пенсионного фонда России, выплата увеличится на 2,9 %, а средний размер прибавки составит 271,16 рубля. Важно, что индексацию социальных пенсий, в отличие от страховых, которые увеличились в январе, произведут всем ее получателям – и работающим, и неработающим пенсионерам.

Выплаты уже начались с 3 апреля на почтовых отделениях. Зачисление через банки большинству происходит с 15 по 22 число каждого месяца. Тем пенсионерам, кому пенсия назначена после ноября 2015 года, зачисление производится после 21 числа.

Средний размер социальных пенсий после индексации по области составит 9 479,83 рубля. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей средний размер пенсии равен 9 957,43 рубля.

«Важно отметить, что это средние значения и прибавка может быть как ниже указанных сумм, так и выше – в зависимости от конкретного размера пенсии. Тем неработающим пенсионерам, у кого размер пенсии не достигает уровня прожиточного минимума, положена федеральная социальная доплата. Согласно постановлению губернатора, доход неработающих пенсионеров Амурской области в 2018 году должен быть не ниже 8 726 рублей. Тем же неработающим пенсионерам, кому федеральная доплата была назначена до 31 декабря 2017 года, прожиточный минимум оставят на уровне прошлого года – 8 796 рублей», – сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.