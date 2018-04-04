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сегодня, 11:42 6

В апреле более 27 000 амурских пенсионеров получат повышенные пенсии

В апреле более 27 000 амурских пенсионеров получат повышенные пенсии
Фото: pensiaexpert.ru

27 130 амурских пенсионеров получат повышенные пенсии в апреле. Это получатели социальных пенсий – по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсий по гособеспечению.

Как сообщает амурское отделение Пенсионного фонда России, выплата увеличится на 2,9 %, а средний размер прибавки составит 271,16 рубля. Важно, что индексацию социальных пенсий, в отличие от страховых, которые увеличились в январе, произведут всем ее получателям – и работающим, и неработающим пенсионерам.

Выплаты уже начались с 3 апреля на почтовых отделениях. Зачисление через банки большинству происходит с 15 по 22 число каждого месяца. Тем пенсионерам, кому пенсия назначена после ноября 2015 года, зачисление производится после 21 числа.

Средний размер социальных пенсий после индексации по области составит 9 479,83 рубля. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей средний размер пенсии равен 9 957,43 рубля.

«Важно отметить, что это средние значения и прибавка может быть как ниже указанных сумм, так и выше – в зависимости от конкретного размера пенсии. Тем неработающим пенсионерам, у кого размер пенсии не достигает уровня прожиточного минимума, положена федеральная социальная доплата. Согласно постановлению губернатора, доход неработающих пенсионеров Амурской области в 2018 году должен быть не ниже 8 726 рублей. Тем же неработающим пенсионерам, кому федеральная доплата была назначена до 31 декабря 2017 года, прожиточный минимум оставят на уровне прошлого года – 8 796 рублей», – сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

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#Пенсионный фонд

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    спасибо-большое спасибо-век благодарны будем!!!!

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Надо материал подавать точно: слегка повышенные пенсии ))

  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    Позорище. О таких убожеских "повышениях" лучше молчать. Настоящее издевательство над пенсионерами.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сервелат

    Позорище. О таких убожеских "повышениях" лучше молчать. Настоящее издевательство над пенсионерами.



    Пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр в Томской области отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии — 60 рублей. Об этом сообщается на сайте КПРФ, где опубликовано письмо мужчины коммунистам.

    В своем сообщении премьеру он написал: «Село — столице — похмелиться».

    По словам Смирнягина, работники почты сначала не хотели принимать денежный перевод, ему пришлось добиваться своего около часа.

    За отправку 60 рублей мужчина заплатил 133 рубля. «Иду домой, улыбаюсь, сам себя глажу по лысине», — поделился он в письме, которое отправлено не только КПРФ, но и в СМИ.

    https://lenta.ru/news/2017/04/20/medvedev/

  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    vertex

    Сервелат

    Позорище. О таких убожеских "повышениях" лучше молчать. Настоящее издевательство над пенсионерами.



    Пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр в Томской области отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии — 60 рублей. Об этом сообщается на сайте КПРФ, где опубликовано письмо мужчины коммунистам.

    В своем сообщении премьеру он написал: «Село — столице — похмелиться».

    По словам Смирнягина, работники почты сначала не хотели принимать денежный перевод, ему пришлось добиваться своего около часа.

    За отправку 60 рублей мужчина заплатил 133 рубля. «Иду домой, улыбаюсь, сам себя глажу по лысине», — поделился он в письме, которое отправлено не только КПРФ, но и в СМИ.

    https://lenta.ru/news/2017/04/20/medvedev/



    этот пенсионер умер в прошлом году.

  • ООШШ

    ООШШ
    56 минут назад

    Слёзы обиды,горечи на глазах за такие унизительные добавки,так и хочется сказать правительству,да заберите вы эти крохи себе,а пенсионеры продержатся,им не привыкать.

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