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В Благовещенске произошли две аварии на водопроводных сетях

В Благовещенске произошли две аварии на водопроводных сетях
Фото: penzainform.ru

С утра 4 апреля в Благовещенске перекрыли для проезда транспорта участки по двум улицам. Здесь проводятся аварийные работы в связи с двумя порывами на водопроводных сетях.

С 9 часов утра до 22 часов вечера перекрыта проезжая часть улицы Текстильной, между Пионерской и 50-летия Октября. Также с 9 утра до 22 вечера ограничили движение транспорта на половине проезжей части улицы Красноармейской, между 50-летия Октября и Островского, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в ЕДДС города, без водоснабжения из-за порывов остались жилой дом № 125 по улице Красноармейской, а также два административных здания на Пионерской – № 157/1 и ГИБДД.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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