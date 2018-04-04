Вода или содержимое септиков: в Чигирях намокла улица Центральная

В центре села Чигири Благовещенского района по дороге потекли воды. По мнению местных жителей, это содержимое переполненных септиков. В администрации населенного пункта уверены, что это просто грунтовые воды.

«По улице Центральной в районе заправки течет вода. Это содержимое септиков трехэтажных домов. Такая ситуация наблюдается уже не в первый раз. Мы обращались в управляющую компанию, однако все осталось по-прежнему. Запах стоит, мы каждый день проезжаем по этой воде!» – рассказала местная жительница.

В администрации села сообщили, что о проблеме знают. «Это грунтовые воды. На место выезжали специалисты отдела архитектуры. В многоквартирных жилых домах, расположенных в указанном месте, септиков нет, соответственно, переполниться они не могли», – пояснили в единой диспетчерской службе.