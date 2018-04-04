Найден водитель, скрывшийся после наезда на пешехода в Благовещенске

Полицейские установили водителя, который в Благовещенске совершил наезд на пешехода и покинул место ДТП. Ведется разбирательство, сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по областному центру.

Водитель-нарушитель был установлен 3 апреля. Сведений о том, кто находился за рулем автомобиля и что ему грозит, в ГИБДД пока не говорят.

Как сообщало Амур.инфо, авария произошла 30 марта в районе перекрестка улиц Калинина и Красноармейской. Водитель автомобиля не успел затормозить перед парнем, внезапно выбежавшим из-за автобуса на проезжую часть.