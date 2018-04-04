Роддом Свободного приобрел новое оборудование

Фото: gzt-sv.ru

Кардиотокография – один из ведущих методов оценки состояния плода в антенатальном и интранатальном периодах. Он позволяет диагностировать большинство врожденных пороков развития плода, отмечает шевеление плода, определяет признаки обвития (или прижатия) пуповины. Среди других функций – автоматический расчет показателя для оценки степени тяжести метаболического ацитоза, контроль функций организма беременной женщины.

Новое оборудование поможет врачам принимать правильные решения в ведении беременности и родов пациенток.