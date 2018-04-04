Роддом Свободного приобрел новое оборудование
Родильное отделение Свободненской больницы пополнилось новым медицинским оборудованием на сумму более 1 миллиона рублей. Это два акушерских компьютерных монитора МАК-02-«Ч». Они уже используются в работе, сообщает Gzt-sv.ru.
Кардиотокография – один из ведущих методов оценки состояния плода в антенатальном и интранатальном периодах. Он позволяет диагностировать большинство врожденных пороков развития плода, отмечает шевеление плода, определяет признаки обвития (или прижатия) пуповины. Среди других функций – автоматический расчет показателя для оценки степени тяжести метаболического ацитоза, контроль функций организма беременной женщины.
Новое оборудование поможет врачам принимать правильные решения в ведении беременности и родов пациенток.
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