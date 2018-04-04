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сегодня, 10:16 0

Роддом Свободного приобрел новое оборудование

Роддом Свободного приобрел новое оборудование
Фото: gzt-sv.ru

Родильное отделение Свободненской больницы пополнилось новым медицинским оборудованием на сумму более 1 миллиона рублей. Это два акушерских компьютерных монитора МАК-02-«Ч». Они уже используются в работе, сообщает Gzt-sv.ru.

Кардиотокография – один из ведущих методов оценки состояния плода в антенатальном и интранатальном периодах. Он позволяет диагностировать большинство врожденных пороков развития плода, отмечает шевеление плода, определяет признаки обвития (или прижатия) пуповины. Среди других функций – автоматический расчет показателя для оценки степени тяжести метаболического ацитоза, контроль функций организма беременной женщины.

Новое оборудование поможет врачам принимать правильные решения в ведении беременности и родов пациенток.

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#дети #здоровье #Свободный #технологии

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