Под Благовещенском столкнулись две иномарки

В Благовещенске по дороге в аэропорт произошло серьезное ДТП. При столкновении двух автомобилей пострадали их водители.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, авария случилась в 6:41 на шестом километре автодороги Благовещенск – Бибиково. 28-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan Pulsar, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Allion.

От удара «тойоту» выбросило на обочину. Автомобили получили серьезные повреждения. Медицинская помощь потребовалась водителям. И если рулевой «тойоты» после осмотра отказался от госпитализации, то водителю «ниссана» пришлось поехать в больницу. Мужчина получил травмы, потребовавшие госпитализации.