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4апреля
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сегодня, 10:01 2

Амурчанка перевела мошенникам около 80 тысяч рублей

Амурчанка перевела мошенникам около 80 тысяч рублей
Фото: vsluh.ru

Жительница Михайловского района стала жертвой мошенников. Она лишилась около 80 тысяч рублей, переведя их злоумышленникам. В ситуации разбирается полиция.

Предварительно установлено, что амурчанке позвонил мужчина, который представился работником банка. Он сообщил, что ей одобрен кредит. Для получения денег женщина приехала в отделение одного из банков Благовещенска, где ей стали звонить якобы работники банка – сотрудники то службы безопасности, то финансового отдела. Злоумышленники под разными предлогами – оплаты депозита, доставки, страховки кредита, налога – убеждали женщину подойти к банкомату, вставить пластиковую карту и ввести определенную комбинацию цифр. Выполнив эти действия, амурчанка перевела деньги на счета злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    ну чо за тупица, ну

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Реально, читаешь как анекдот.)

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