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Автопробег от Москвы до Токио пройдет через Приамурье

Автопробег от Москвы до Токио пройдет через Приамурье
Фото: www.gosrf.ru

От Москвы до Токио через Амурскую область пройдет маршрут тест-драйва японских автомобилей. Автопробег «Россия – Япония. Резервы человечества» проводится в честь Года Японии в России, которым объявлен 2018-й.

Автопробег стартует 26 мая в Москве и финиширует 25 сентября в Токио. Миссия автопробега – объединение усилий России и Японии для решения вопросов устойчивого развития, укрепления двусторонних отношений и взаимного понимания в вопросах политики, бизнеса и культуры.

Организаторы пробега ставят перед собой несколько актуальных целей, одна из которых – создание позитивного образа России путем проведения по всему маршруту автопробега культурно-образовательных мероприятий с привлечением государственных и общественных организаций, представителей культуры, спорта, науки, бизнеса и ведущих средств массовой информации.

Маршрут автопробега пройдёт через Амурскую область. 5 августа участники автоколонны приедут в Сковородино, 8 августа будут в Шимановске и 11 августа посетят Благовещенск.

К участию в автопробеге приглашены владельцы новых японских автомобилей, готовые отправиться в путешествие через всю Россию. Колонна еще формируется. Заинтересованные в участии могут обращаться в организационный комитет. «Принять участие в автопробеге смогут те любители путешествий и владельцы японских автомобилей, кто пройдет конкурсный отбор и чьи машины отвечают требованиям экспертного жюри Внешторгклуба. Подать заявку на участие в путешествии и тест-драйве можно уже сегодня на сайте www.vneshtorgclub.com», – говорится в сообщении организатора.

В ходе пробега машины пройдут комплексное тестирование. Организатор мероприятия Внешторгклуб ставит задачу определить наиболее качественные и перспективные для российских дорог марки японских автомобилей. По результатам исследования специалисты создадут рейтинг эксплуатационных отчетов с рекомендациями по использованию японских автомобилей в России.

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#транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Что даст данное мероприятие Приамурью, его жителям?! Дороги для участников автопробега в Приамурье должны стать платными, а деньги можно будет потратить на лечение и оздоровление детей проживающих в Амурской области!

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