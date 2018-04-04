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В окрестностях Свободного прошёл джип-спринт

В окрестностях Свободного прошёл джип-спринт
Фото: пресс-служба Свободного

31 марта на озере Большанка в окрестностях Свободного состоялся любительский джип-спринт «Весенний рубеж–2018». Участие принимали все желающие на автомобилях 4х4.

Организаторами соревнований выступили внедорожное объединение «Свобода» и спортивно-технический клуб «Шатун». Всего в гонках приняли участие 10 человек из Свободного, Благовещенска и Белогорска.

По окончании соревнований места распределились следующим образом: 1 место – Роман Хижняк (Белогорск), 2 место – Вячеслав Кромм (Белогорск), 3 место – Юрий Сухоносик (Свободный).

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#Свободный #спорт

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