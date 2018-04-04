В Приамурье возобновили работу телефоны горячих линий по вопросам призыва

Фото: recrut.mil.ru

В Амурской области военные прокуроры возобновили работу консультационных пунктов и телефонов горячих линий. Призывники, их родственники и другие заинтересованные лица могут обратиться за консультациями по вопросам призыва на военную службу, направления на альтернативную гражданскую службу.

Как сообщает военный прокурор Благовещенского гарнизона, военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о возможных нарушениях.

Консультационно-правовые пункты и телефоны горячих линий на территории Амурской области:

– военная прокуратура Белогорского гарнизона (Белогорск, улица Авиационная, 23б, телефон (41641) 5-48-26); – военная прокуратура Благовещенского гарнизона (Благовещенск, улица Красноармейская, 136/2, телефон (4162) 49-14-07); – 36-я военная прокуратура гарнизона (Свободный, улица Ленина, 15/1, телефон (41643) 5-51-40).

В преддверии весеннего призыва военной прокуратурой Благовещенского гарнизона обеспечено надзорное сопровождение всех его мероприятий. Выясняется готовность к приему новобранцев сборных и пересыльных пунктов, воинских частей, куда они будут прибывать для прохождения службы. Пристальное внимание военной прокуратурой уделяется размещению призывников, обеспечению их питанием, обмундированием и медикаментами.

Для профилактики правонарушений в войсках и создания благоприятных условий для адаптации молодых людей к военной службе прокурорскими работниками совместно с командованием воинских частей проводятся мероприятия по сплочению воинских коллективов, лекции, индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушению дисциплины.

Подготовлены к выдаче призывникам в военных комиссариатах памятки, содержащие сведения о правах и обязанностях военнослужащих, а также контактную информацию органов военной прокуратуры и полиции для оперативного получения при необходимости юридической помощи.