Почему у чиновников такие большие пенсии: обзор прессы

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Сколько квадратов в самой маленькой российской квартире; чем, кроме школы, занимается учительница из амурской Украинки; как правильно праздновать Пасху. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Еженедельник «АиФ», радующий нас по большей части сакраментальными вопросами, и на сей раз выдал на-гора вопрос: «Почему у чиновников такие большие пенсии?» Приводится сравнение: 10-15 тысяч у рядового гражданина и 100-150 тысяч и больше – у нерядового. «Высокие пенсии чиновникам и депутатам обеспечивают федеральные законы, которые они сами для себя написали, – говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов. – Это у простого народа пенсия страховая, а у госслужащих она считается совсем по-другому. Их на баллы никто не переводил».

Также в номере

На что еще я обратил внимание в еженедельнике. На то, что площадь самой маленькой квартиры в России составляет всего 8 квадратных метров (заметьте, там есть душ, унитаз, кухня). Рядом с этой заметкой – другая, где говорится о том, что главный тренер ФК «Ростов» Карпин продает свою московскую квартиру за 145 миллионов рублей. Кроме прочего в ней есть сигарная комната и 6 туалетов. В чем ничего удивительного: может, у всей семьи проблемы с ЖКТ.

Напишут же такое

Газета «Телепорт» перепечатала статью из «Амурской правды», в которой говорится о встрече владельцев бесплатных участков с губернатором. В одном из разделов материала рассказывается об учительнице Галине Курниковой из Украинки, которая занимается животноводством. В активе ее семьи – герефорды и абердин-агнуссы (это породы коров, если что), 3,5 гектара земли отданы под покосы. В планах – 3 миллиона рублей по гранту и дальнейшее развитие хозяйства. Единственное, чего я не понял – когда Галина Курникова успевает тетрадки проверять.

Очень интересно

«Моя Мадонна» продолжает серию публикаций о проблемах озеленения Благовещенска. В сегодняшнем номере публикуется подборка писем и комментариев на эту тему в соцсетях читателей издания.

Еще я с интересом прочел откровения благовещенки Марты Кибкало об ее попытке покорить Москву – Марта занимается вокалом и даже однажды спела в дуэте с Боярским!

А еще мне было интересно прочесть об увлечении преподавателя ДальГАУ Екатерины Мерекиной. Она коллекционирует конверты. Не поленился залезть в интернет и узнал, что такой вид коллекционирования называется сиггилатией. Но дело не в том, как это называется, а в том, что у Екатерины есть очень симпатичные, редкие экземпляры. Как собиратель многого чего интересного порадовался за Екатерину.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», в которой перечислю заголовки: «Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра», «Виталина вернула квартиру Джигарханяну, чтобы избежать уголовного дела», «Панин может остаться без имущества из-за миллионных долгов», «Подарки для внука занимают целый этаж, но Шепелев не разрешает Платону их брать» (речь о сыне Жанны Фриске), «Валерия Леонтьева стало трудно узнать из-за пластики», «Вика Дайнеко: хотелось бы встретить мужчину, которого я смогу познакомить с дочерью».

Ну и еще много чего интересного: например, инструкция, как праздновать Пасху. Раньше-то комсомольцы в бога не верили. Но то было раньше. А кто старое помянет…