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сегодня, 09:17 0

Из-за первомайских праздников россиян ждет рабочая неделя из двух дней

Из-за первомайских праздников россиян ждет рабочая неделя из двух дней
Фото: buhguru.com

Первомайские выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и пройдут до 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем – на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. Среда, 2 мая, станет выходным за счет переноса на него праздничного дня 7 января, сообщает «Интерфакс».

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Первомая первая рабочая неделя будущего месяца в РФ продлится всего два дня – 3 и 4 мая.

«В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», – сообщили в ведомстве.

В связи с празднованием Дня Победы, 9 мая, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части – 7–8 мая и 10–11 мая. При этом вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд: с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботу, 9 июня.

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#отдых #праздники #работа

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