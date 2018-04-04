Амурчанка победила в рейтинговом бою на международных соревнованиях по кикбоксингу

Фото: minsportamur.ru

В городском округе Гуйян (провинция Гуйчжоу, КНР) в конце марта прошли 25-е международные соревнования по кикбоксингу (WBK, версия К-1). В них участвовали спортсмены России, Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. В одном из рейтинговых поединков победила амурчанка Кристина Цыпа.

Кристина Цыпа выступала в весовой категории до 57 килограммов среди женщин. Ей противостояла соперница из Китая. В первом раунде успех сопутствовал хозяйке ринга, затем поединок проходил с примерно равными возможностями. В третьем раунде представительнице России удалось перехватить инициативу.

Для выявления победителя понадобилось проводить экстра-раунд, в котором сильнее была Кристина Цыпа, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Отмечается, что особенность многих соревнований в Китае в том, что судьи не слишком благосклонны к гостям. Но в данном случае трактовать ход боя на свое усмотрение не получилось – слишком убедительно смотрелась в восьмиугольнике Кристина Цыпа.