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Сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 4 апреля

Сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 4 апреля
Фото: ihappymama.ru

4 апреля в Амурской области ясно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10, с порывами до 13-18 метров в секунду. Уличные термометры покажут -2...+3 градуса. На севере холоднее – 1...6, местами около 10 градусов ниже нуля.

В Благовещенске без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров. Температура воздуха будет держаться на отметке около 0 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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